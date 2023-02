Patrick Chesnais infidèle à Josiane et père d'enfants avec d'autres : "Elle a le don de ne pas être atteinte par mes incartades"

Leur relation, il l'avoue lui-même est plutôt "on and off" : à 75 ans, Patrick Chesnais est lié depuis plus de 40 ans à sa compagne Josiane Stoléru... mais cela ne l'a pas empêché d'aller voir ailleurs ! Multipliant les aventures et les conquêtes, il aura même deux fils (Ferdinand, né en 1986 et mort en 2006 dans un accident, et Victor, né en 2003), de deux femmes différentes.

Mais la mère de sa fille aînée, Emilie (38 ans) reste à ses côtés et il finit par réaliser son importance capitale il y a 5 ans : tous les deux se sont mariés et semblent désormais tout faire ensemble. Pour autant, Patrick Chesnais n'oublie pas ses errances et à l'occasion de la sortie de son livre sur les excuses, qu'il présente à différents moments de sa vie, il sait bien que la seule à qui il doit demander pardon... c'est sa Josiane, si discrète à ses côtés.

"La femme de ma vie"

"Bien sûr, Josiane est la seule à qui je dois des excuses, a-t-il d'ailleurs confié au magazine Gala cette semaine. J'ai cherché à droite, à gauche et finalement ça a été l'élue. Elle est à part. C'est organique. Elle a le don de ne pas être atteinte par mes incartades. Elle a toujours su qu'elle était la femme de sa vie et que j'étais l'homme de sa vie. Et elle a eu raison". A 75 ans, l'acteur a même fini par trouver du plaisir à vivre avec une femme de sa génération, lui dont la réputation de Don Juan avec les jeunes femmes a longtemps été très répandue.

"On se comprend et puis elle a à peu près mon âge, et finalement c'est bien. Pourtant, encore aujourd'hui, dès qu'il y a un scénario avec un homme très mûr qui sort avec une femme plus jeune, c'est moi qui le reçoit en premier", explique-t-il d'ailleurs. Une réputation qui l'agace, d'ailleurs, car il ne se considère pas du tout comme un "séducteur" : "Je ne suis pas un séducteur, dans le sens où j'aime davantage me laisser séduire que je ne séduis. Je préfère qu'on vienne à moi. J'ai un peu peur. Les jolies femmes m'intimident".

Et Josiane, il y a bien sûr pensé en écrivant son livre. Mais pas vraiment question de s'excuser auprès d'elle dans son ouvrage : "Josiane ne m'a jamais demandé de m'excuser. Elle aurait pu. Aurait-elle dû ? Josiane me trouve des excuses", écrit-il notamment. "Josiane ne me fait pas de reproches. Josiane m'accepte. Josiane passe outre. Josiane ne pleure pas, ne crie pas, ne hurle pas. [...]. Josiane a du caractère, un beau caractère. Josiane est forte". Une belle description qui finit d'ailleurs sur la plus belle des déclarations : "P.-S. : J'aime Josiane".