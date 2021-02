Patrick Chesnais en deuil : ses rituels minutieux en l'honneur de son fils Ferdinand

Ce jour terrible de l'année 2006, il ne l'oubliera jamais. Le 13 octobre, Patrick Chesnais a perdu son fils aîné Ferdinand, tué dans un accident de la route causé par l'alcool. Et le temps passe mais il ne guérit jamais ce type de blessure. À l'affiche de la série Je te promets, sur TF1, le comédien sort même très prochainement un ouvrage sur le thème de la résilience. "C'est un monde différent sans Ferdinand, explique-t-il dans les colonnes du magazine Ici Paris. Pas si différent de celui d'avant. Mais on ne fait pas le deuil de son fils. Jamais. On vit avec ça. Il vous accompagne, il n'est pas loin. C'est un monde un peu différent et en même temps, vous êtes vous-même, avec cette expérience de la disparition".

Je vais tous les dimanches au cimetière

Le soir de la mort de son fils, Patrick Chesnais avait choisi de monter sur scène. Il a construit, depuis, tout un tas de rituels pour honorer sa mémoire, le faire vivre à sa manière. Dès l'année 2007, l'acteur a fondé une association de prévention routière, portant le nom du disparu. Il se rend également souvent sur la tombe de Ferdinand, pour la décorer au rythme des saisons. "L'année est scandée par les rendez-vous avec lui, détaille-t-il. Je vais tous les dimanches au cimetière, chaque 13 du mois, et il y a les rendez-vous le jour de sa naissance, de sa mort. À Noël, je mets un petit sapin que je décore, à Pâques, j'apporte des oeufs, au 1er mai, du muguet, quand il y a une finale importante de foot, des drapeaux bleu-blanc-rouge."

Que deviennent Emilie et Victor, ses deux autres enfants ?

En 2008, Patrick Chesnais évoquait déjà sa peine immense dans un premier ouvrage intitulé Il est où Ferdinand ? : Journal d'un père orphelin, paru aux éditions Michel Lafon. Les mois qui passent n'y font rien : il a toujours l'impression, parfois, d'apercevoir la silhouette de son aîné, au loin. Marié à Josiane Stoléru, le comédien est également papa de deux autres enfants. Emilie, 36 ans, suit la voie de son père. Réalisatrice, elle écrit des scénarios, des courts-métrages, et a même joué avec Patrick Chesnais dans la série Tu te souviendras de moi. Quant à Victor, le petit dernier de la famille, il a 17 ans et envisagerait déjà d'étudier à Sciences Po, l'Institut d'études politiques de Paris...

