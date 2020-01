Patrick Chesnais dévasté par la mort de son fils : "Je n'ai pas été un bon père"

La vie de Patrick Chesnais a été marquée par un terrible drame : la mort de son fils aîné Ferdinand, qui a perdu la vie dans la nuit du 12 au 13 octobre 2006 dans un accident de voiture survenu sur le périphérique parisien. Une épreuve forcément difficile à surmonter, que le comédien a décidé de raconter dans son livre La vie est belle. Je me tue à vous le dire !, qui sortira le 13 janvier prochain.

Un extrait a été dévoilé dans le dernier numéro de France Dimanche, paru ce 12 janvier 2020. Il y raconte l'enterrement de son fils Ferdinand, décédé à seulement 20 ans. "Je voyais, lui, allongé pour toujours dans cette boîte, juste devant moi, porté par des costauds des pompes funèbres, calme, éteint, définitivement mort... Je me disais que j'aurais dû mieux le protéger et que c'est moi qui aurais dû être dans cette boîte... Je n'ai pas été un bon père. Un bon père, ça empêche son fils de mourir à vingt ans", écrit Patrick Chesnais dans son livre.

Le soir de la disparition de son fils, Patrick Chesnais tient à monter sur scène. "La situation était au bord, au bord de tout, de la détresse, de la mort, de la vie qui continue. C'est comme pour manger, pisser, dormir, à un moment ça vient, ça dégouline", raconte l'acteur de 72 ans.

Notons que ce n'est pas la première fois que Patrick Chesnais publie un livre sur son fils décédé. En 2008, il écrivait l'ouvrage Il est où, Ferdinand ?, Journal d'un père orphelin. Pour rappel, la mort de son fils a été causée en partie par l'alcoolémie du conducteur.

Après une soirée très arrosée, Ferdinand Chesnais, qui jouait dans la pièce Soleil noir, est monté dans le véhicule d'un de ses amis, Hervé Richardot, comédien dans la même pièce. Ferdinand affiche alors un taux d'alcoolémie de 1,2 g. Le conducteur, lui, était à 1,68 g. Il s'engage avec sa Golf sur une bretelle de sortie du périphérique de la porte de Sèvres pensant qu'il s'agit de la voie d'entrée. Avec Ferdinand Chesnais à ses côtés, l'homme effectue près de trois kilomètres à contresens, avant de percuter violemment une voiture au niveau de la porte d'Auteuil.

Le jeune homme meurt sur le coup, mais le conducteur échappe à l'accident avec des blessures légères. Hervé Richardot écopera d'une peine de 3 ans de prison ferme et 50 000 euros de dommages et intérêts. Depuis, Patrick Chesnais a créé une l'Association Ferdinand, qui lutte depuis avril 2007 contre l'alcool au volant, notamment chez les plus jeunes.