Diaporama "Merci quand même Chanel" : Stella Belmondo rate les César à cause du Covid, une immense star aussi...

"Merci quand même Chanel" : Stella Belmondo rate les César à cause du Covid, une immense star aussi...

Stella Belmondo a raté la cérémonie des César à cause du Covid-19. @ Instagram / Stella Belmondo

4 / 18

No Web - Carole Bouquet - Arrivées et sorties du défilé Chanel Haute-Couture 2022 au Grand Palais Ephémère dans le cadre de la Fashion Week de Paris, France, le 25 janvier 2022. © Christophe Aubert via Bestimage