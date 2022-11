Diaporama : "N'oublie pas de me rendre visite" : Jennifer Aniston face à la mort de l'homme de sa vie...

1 / 22 "N'oublie pas de me rendre visite" : Jennifer Aniston face à la mort de l'homme de sa vie...

2 / 22 Jennifer Aniston sur le plateau de l'émission "The Ellen DeGeneres Show" à Los Angeles © BestImage

3 / 22 Archives - Décès de l'acteur John Aniston, le père de Jennifer Aniston, à l'âge de 89 ans, le 11 novembre 2022. L'actrice rendue célèbre par la série "Friends" a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram en se fendant d'un hommage à son père, accompagné de photos de famille. John Aniston avait joué dans la série "Des jours et des vies" de 1986 à 2018 mais aussi dans "Gilmore Girl" ou "Mad Men". © BestImage

4 / 22 Jennifer Aniston a reçu le "People Icon Award" lors de la cérémonie des "People Choice Awards 2019". L'actrice a rendu un hommage à la série "Friends" lors de la remise de prix. Le 10 novembre 2019. © BestImage

5 / 22 Jennifer Aniston et son père John Aniston lors de la première de "L'objet de mon affection". © BestImage

6 / 22 Jennifer Aniston, vêtue d'une robe blanche, quitte les studios de l'émission "Good Morning America" à New York, le 28 octobre 2019. © BestImage

7 / 22 John Aniston - 41ème cérémonie des Emmy Awards à Beverly Hills, le 22 juin 2014. © BestImage

8 / 22 Jennifer Aniston arrive dans les studios de l'émission 'The Late Show With Stephen Colbert' pour faire la promotion de 'The Morning Show' à New York, le 29 octobre 2019. © BestImage

9 / 22 Jennifer Aniston arrive à la première de la série 'The Morning Show' au Paley Center for Media à New York, le 29 octobre 2019. © BestImage

10 / 22 John Aniston à la soirée Daytime Emmy Awards 2016 à l'hôtel Westin Bonaventure à Los Angeles, le 1er mai 2016. © BestImage

11 / 22 Jennifer Aniston à la soirée The Paley Center For Media à New York, le 29 octobre 2019 © BestImage

12 / 22 Jennifer Aniston lors de la première du film ''Joyeux Bordel !'' (Office Christmas Party) à Westwood, le 7 décembre 2016. © F. Sadou/AdMedia via ZUMA Wire/Bestimage © BestImage, © F. Sadou/AdMedia via ZUMA Wire/Bestimage

13 / 22 Jennifer Aniston à la première de la série d'Apple TV+ "The Morning Show" au Lincoln Center à New York, le 28 octobre 2019. © BestImage

14 / 22 Jennifer Aniston embrasse Ellen DeGeneres sur le plateau du "Ellen Show" à Los Angeles, le 28 octobre 2019. © BestImage

15 / 22 Jennifer Aniston à la première de la série d'Apple TV+ "The Morning Show" au Lincoln Center à New York, le 28 octobre 2019. © BestImage

16 / 22 Jennifer Aniston, vêtue d'une robe blanche, quitte les studios de l'émission "Good Morning America" à New York, le 28 octobre 2019. © BestImage

17 / 22 Jennifer Aniston est allée faire la promotion de sa nouvelle série télévisée américaine "The Morning Show" à New York, le 27 octobre 2019 © BestImage

18 / 22 Jennifer Aniston à la première de 'Office Christmas Party' au théâtre Regency Village à Westwood, le 7 décembre 2016 © BestImage

19 / 22 Jennifer Aniston - Arrivées à la projection du film "Joyeux Bordel !" à New York. Le 5 décembre 2016 © BestImage

20 / 22 Jennifer Aniston se promène dans les rues de New York, le 28 septembre 2016 © BestImage

21 / 22 Jennifer Aniston quitte son hôtel à New York le 26 septembre 2016. © BestImage