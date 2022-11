"N'oublie pas de me rendre visite" : Jennifer Aniston face à la mort de l'homme de sa vie...

Dans un post réunissant plusieurs photos de Jennifer Aniston et de son papa, l'ex-femme de Brad Pitt a partagé cette douloureuse annonce : "Mon cher papa, John Anthony Aniston. Tu étais l'une des plus belles personnes qu'il m'ait été donné de connaître. Je suis tellement reconnaissante que tu sois monté au paradis en paix et sans souffrir. Le 11 novembre qui plus est ! Tu as toujours été le roi du timing. Ce nombre aura encore plus de sens pour moi désormais. Je t'aimerai pour toujours. N'oublie pas de me rendre visite."

Les internautes n'ont pas manqué d'afficher leur soutien à Jennifer Aniston dans les commentaires, conscients de la tristesse et du chagrin que peuvent provoquer de telles pertes : "Je suis désolée Jen, je t'envoie tout mon amour", "Toutes mes condoléances", "Je suis sûre qu'il est tout près de toi", "Mon coeur est triste, je t'envoie tout mon amour." Dans sa peine, Jennifer Aniston pourra toujours compter sur ses Friends pour lui remonter le moral...