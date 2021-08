Jennifer Aniston et David Schwimmer en couple ? Ils mettent les choses au clair !

Le monde entier a attendu, pendant des mois, la diffusion de la fameuse réunion des acteurs de la série Friends. Finalement, peu de choses ont marqué les esprits durant cet épisode spécial, si ce n'est le retour de personnages emblématiques... et une révélation : Jennifer Aniston et David Schwimmer en pinçaient l'un pour l'autre quand ils incarnaient Rachel et Ross. Ce qui a bien fait rire leurs camarades, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry et Matt Leblanc, et a rendu leur relation télévisuelle d'autant plus crédible. Mais la fiction pourrait-elle se transformer en réalité ?

C'est ce qu'affirmait une source de la version US du magazine Closer, assurant que ces retrouvailles avaient fait ressurgir de vieux sentiments. "Ils ont commencé à s'envoyer des messages juste après le tournage, pouvait-on lire. Et le mois dernier, David Schwimmer a pris l'avion pour quitter New York et rejoindre Jennifer Aniston à Los Angeles." La rumeur, bien sûr, était aussi captivante que crédible. L'actrice est célibataire depuis qu'elle a divorcé de Justin Theroux, en février 2018. Quant à son grand complice, il n'est plus avec Zoë Buckman, la mère de sa fille Cleo, depuis 2017.

Pendant la première saison, j'avais un énorme crush sur Jen

L'histoire était belle. Jennifer Aniston aurait cuisiné pour David Schwimmer dès son arrivée et ils aurait été repérés ensemble dans un vignoble à Santa Barbara. So romantic. Hélas, c'était trop beau pour être vrai. Les représentants de David Schwimmer ont nié ces bruits de couloirs, expliquant qu'il n'y avait "aucune vérité" là-dedans auprès du U.K Sun. "Pendant la première saison, j'avais un énorme crush sur Jen, racontait pourtant l'interprète de Ross Geller à James Corden. Il y a un moment où on se plaisait beaucoup l'un l'autre. Mais on était comme deux bateaux qui se croisaient, de nuit, parce que l'un de nous était toujours en couple." Il faut croire que certains scénarios sont faits pour n'exister qu'à la télé...