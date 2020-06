David Schwimmer (Friends) : Sa fille Cleo, 9 ans, se rase le crâne

David Schwimmer a laissé sa fille Cleo tester un look totalement différent. La fillette de 9 ans a décidé de dire adieu à ses longs cheveux bruns au profit d'une coupe qui tient bien moins chaud l'été : le crâne rasé, aka la coupe du confinement. N'est pas Britney Spears qui veut, c'est Zoe Buckman, sa maman, qui a dirigé la coupe.

Samedi 13 juin 2020, cette artiste britannique de 34 ans a partagé plusieurs photos de sa fille avec le crâne rasé, dont une tirée de la réalisation de cette coupe, à la tondeuse. "Le monde dit : 'Brûle tout et reconstruit' et les bébés écoutent. Je vois comment les enfants changent les normes et les standards d'une manière dont nous n'avions aucune idée. Ça, parmi d'autres choses, me donne de l'espoir", a fièrement légendé Zoe Buckman en légende de sa publication, aujourd'hui supprimée. On ne sait pas si ce sont de mauvaises réactions de la part d'internautes qui ont poussé Zoe Buckman à supprimer ces photos.

Cleo, née en mai 2011, est la seule fille issue de sa relation avec David Schwimmer, l'inoubliable Ross dans Friends. Ils s'étaient mariés en 2010, trois ans après leur rencontre à Londres. David et Zoe avaient annoncé leur divorce en 2017. "C'est avec beaucoup d'amour, du respect et de l'amitié que nous avons décidé de prendre du temps pour nous afin de déterminer l'avenir de notre relation", avaient-ils annoncé conjointement dans un communiqué. Depuis, ils sont toujours séparés.

Très discret sur sa vie privée, David Schwimmer s'était confié sur sa petite Cleo en janvier 2018. Il expliquait déjà qu'elle était assez grande pour faire ses propres choix concernant son apparence. "Avec ma fille, j'essaie de lui apprendre à connaître son corps et son espace personnel. J'essaie de lui donner confiance en elle pour qu'elle parle si quelque chose la dérange. Son corps, ses cheveux, c'est à elle. Ça lui appartient", indiquait-il à Today.