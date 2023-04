Diaporama : "Nous la faisons vivre..." : Cécile Bois face à la mort, confidences émouvantes sur son deuil difficile

4 / 18

Il s'agissait de Solen Roy-Pagenault, la scénariste de la série Candice Renoir. Cécile Bois, actrice française - Photocall au MIP TV 2016 afin de présenter "Candice Renoir". Le 4 avril 2016 à Cannes. Le MIPTV est le marché international et le forum de création de contenu pour tous écrans. A Cannes, en avril, le MIPTV est le rendez-vous majeur de la création, la co-production, l'achat, la vente, le financement et la distribution des contenus audiovisuels et online tous supports confondus. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage