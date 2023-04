"Nous la faisons vivre..." : Cécile Bois face à la mort, confidences émouvantes sur son deuil difficile

Solen Roy-Pagenault était à l'origine de l'écriture et la création de la série Candice Renoir, dont le personnage principal a été interprété par Cécile Bois de 2013 à 2022. Décédée des suites d'une longue maladie dont on ignore tout, la scénariste s'est malheureusement éteinte le 7 février dernier. Discrète à ce sujet, Cécile Bois a néanmoins accepté de répondre aux questions de nos confrères de Télé 7 jours. L'entretien est paru dans le dernier numéro du magazine, lundi 10 avril 2023.

Très proche de Solen Roy-Pagenault, aussi bien professionnellement que personnellement, Cécile Bois a du mal à faire le deuil de son amie. Pourtant, en l'honneur de cette dernière, celle qui est maman de deux filles issues de sa relation avec l'acteur Jean-Pierre Michaël a décidé de ne pas se laisser abattre et continue quotidiennement de travailler sans relâche pour la série sur laquelle les deux femmes ont travaillé si fort. "Elle a participé à l'écriture du prochain téléfilm Candice Renoir. Elle avait signé le dernier épisode de la série, lors de la saison 10. J'ai perdue une amie, avant de perdre une scénariste", a déploré l'actrice de 51 ans avant de faire une très jolie déclaration à son acolyte. "C'était une âme vivante, combattive, authentique, sans compromis. Quelqu'un avec qui je pouvais passer des après-midi entiers sans jamais être à cours de sujets. Nous la faisons vivre à travers son oeuvre. C'est la raison pour laquelle je tiens absolument à tourner cet unitaire", a-t-elle expliqué, faisant ainsi référence au prochain téléfilm Candice Renoir qui devrait voir le jour d'ici quelques mois.

Un troisième téléfilm en approche

Pour rappel, Candice Renoir est une série policière franco-belge mettant en scène une femme, mère de quatre enfants et commandant de police à Sète, dans l'Hérault. Peu appréciée de ses collègues femmes, elle va devoir gérer diverses affaires tout en prenant soin de gagner la confiance de ces dernières. La série s'est arrêtée en 2022, après presque dix ans de diffusion. Mais suite aux réclamations des téléspectateurs de France 2, un téléfilm tiré de cet univers a vu le jour et un autre devrait être tourné d'ici peu. "Le prochain téléfilm est en cours d'écriture. Il pourrait être réalisé par Raphaël Lenglet. On planche même, déjà, sur le thème d'un troisième unitaire", a révélé l'actrice avec enthousiasme. Nul doute que son amie Solen est fière d'elle de là où elle est...