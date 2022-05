Candice Renoir, la fin de la série... ou presque ! Cécile Bois "vient de recevoir un scénario" et s'explique

Après dix ans de succès, clap de fin pour Candice Renoir ! En effet, dès vendredi 20 mai 2022, France 2 diffuse les épisodes de la dixième et dernière saison de la série. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs vont aller de surprise en surprise, comme le révèle Cécile Bois, qui incarne le personnage principal du feuilleton, lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Poche.

"C'est la saison du plaisir ! Celle où on lâche la bride, lâche la comédienne de 50 ans. Le premier épisode en est l'introduction. Après avoir pris une balle en fin de saison 9, Candice se retrouve dans une situation extrême et doit choisir entre 'tout s'arrête' et 'tout continue'. Mais si ça continue, alors il faut y aller sans filtre et sans peur !"

Cécile Bois concède que cette ultime saison a été "compliquée à vivre car on savait que c'était la dernière". "Nous n'étions pas sûrs de pouvoir la transformer en autre chose, ni s'il était nécessaire de le faire. On savait que nos jours étaient comptés en tant que groupe, se souvient-elle. Avec Raphaël Lenglet et le réalisateur, nous avions à coeur de faire la saison que tout le monde attendait, y compris nous. Nous y avons mis aussi ce que nous, spectateurs, nous aurions voulu voir." Les fidèles de la série policière seront alors ravis de découvrir que Candice et Antoine se couvrent de baisers tout le long de la saison ! "On s'est fait plaisir ! On s'est retenu pendant neuf ans, laissez-nous nous exprimer !", explique-t-elle, amusée. Plus encore, une demande en mariage et un bébé viendront chambouler le quotidien de l'héroïne !

Tant de rebondissements au cours de cette dernière saison... Mais Candice Renoir, ce n'est pas totalement fini. En effet, le feuilleton reviendra sous un nouveau format. "Comme il n'est pas question de faire une suite opportuniste, nous avançons sur le fond en réfléchissant sur la forme. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons démarrer le premier unitaire de Candice en Corse avec Raphaël, confie Cécile Bois. Je viens de recevoir le scénario qui sera en relation avec la fin de la saison 10. J'ai l'impression que c'est du Gérard Oury tellement c'est drôle et pêchu ! Un autre est déjà dans les tuyaux avec toute l'équipe pour le mois de novembre à Sète à l'occasion d'Halloween." Ça promet !

L'interview de Cécile Bois est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Poche, actuellement en kiosques.