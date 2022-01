Candice Renoir, la fin de la série : les premières infos sur la dixième et dernière saison

Dix ans après le lancement de la série Candice Renoir sur France 2, les téléspectateurs devront lui dire au revoir à l'issue d'une ultime et dixième saison attendue au courant de l'année 2022. Le 9 décembre dernier, la nouvelle a été confirmée par les comédiens eux-mêmes, lorsqu'ils ont bouclé le tout dernier tournage. Sur Instagram, Cécile Bois avait notamment partagé une série de clichés très émouvants.

Les dernières aventures de Candice Renoir et son équipe policière seront déclinées en six épisodes de 52 minutes, contre 10 épisodes les précédentes saisons. Le premier épisode devrait se dérouler peu de temps après la fusillade qui a eu lieu dans le commissariat de Sète et diffusée le 21 janvier dernier, laissant ainsi beaucoup de suspense.

D'après les premières informations relayées par Télé Loisirs, tous les acteurs réguliers devraient faire leur retour dans la fiction pour les grands adieux, à savoir Cécile Bois, Raphaël Lenglet, Marie Vincent, Olivier Cabassut, Ali Marhyar, Yaleem Jappain, Christophe Ntakabanyura, Patrick Ligardes, Brune Renault, Clara Antoons ou encore Quentin Michael. En revanche, difficile de savoir précisément quand la chaîne décidera de mettre à l'antenne les nouveaux épisodes.

Que les fans du show se rassurent, Candice Renoir n'a pas tout à fait fini de coincer les criminels. Après la saison 10, la série reviendra sous un nouveau format et au milieu de nouveaux décors. En effet, la production mettra en place des téléfilms événementiels pour 2023. Le premier devrait se dérouler en Corse, le second à la montagne... Pour celui-ci, Candice Renoir croisera d'ailleurs le chemin d'Alex Hugo (joué par Samuel Le Bihan) pour un cross-over très attendu ! Cécile Bois a ainsi bon espoir que la fiction perdure. "Il faut savoir partir au bon moment mais, si nous avons décidé de continuer, c'est parce que la série ne s'essouffle pas. C'était compliqué de quitter mes camarades et mon personnage avec tout l'amour que je leur porte. J'ai aussi besoin, en tant que comédienne, de garder un pied professionnellement dans la comédie avec Candice Renoir, et d'offrir cette capsule, légère et de qualité, au public à un moment où on en a tous besoin", a confié la comédienne pour Télé Loisirs.