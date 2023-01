Diaporama : "Nous ne sommes plus un couple" : Tatiana-Laurence et Xavier Delarue de nouveau séparés, une rupture inattendue

1 / 16 "Nous ne sommes plus un couple" : Tatiana-Laurence et Xavier Delarue de nouveau séparés, une rupture inattendue

2 / 16 Tatiana-Laurens Delarue et Xavier Delarue - Couture Ball by Langman Events" Closing Fashion week en Présence de Madame A. Laffont aux platines au Mona Bismarck American Center à Paris. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau

3 / 16 Tatiana-Laurens Delarue et Xavier Delarue - Soirée d'ouverture de la "Foire du Trône" à Paris le 30 mars 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

4 / 16 Premier noël de Newt, le fils de Tatiana Laurence et Xavier Delarue © Instagram

5 / 16 Tatiana Laurens et Xavier Delarue - Dîner de la 41ème édition du Prix The Best à l'hôtel George V à Paris le 25 janvier 2018. © Philippe Baldini/Bestimage © BestImage, Philippe Baldini

6 / 16 Premier noël de Newt, le fils de Tatiana Laurence et Xavier Delarue © Instagram

7 / 16 Exclusif - Xavier Delarue et Tatiana-Laurens Delarue au photocall de la 15ème édition du "Challenge Laurette Fugain - Tournoi des Personnalités" au Grand Palais à Paris. © Gorassini-Perusseau/Bestimage © BestImage, Gorassini-Perusseau

8 / 16 Exclusif - Xavier Delarue et Tatiana-Laurens Delarue au photocall de la 15ème édition du "Challenge Laurette Fugain - Tournoi des Personnalités" au Grand Palais à Paris. Sous le patronage du Ministère de la Santé, le salon d'Honneur du Grand Palais a accueilli l'Association Laurette Fugain pour célébrer son 15ème anniversaire. Une journée exceptionnelle pendant laquelle entreprises, partenaires, bénévoles, personnalités et grand public ont découvert l'ensemble des animations mises en place et ont pu participer au Challenge Laurette Fugain autour de l'Autre Pétanque®. Paris, le 7 octobre 2017. © Gorassini-Perusseau/Bestimage © BestImage, Gorassini-Perusseau

9 / 16 Xavier Delarue avec son fils Newt à Disney © Instagram

10 / 16 Exclusif - Tatiana et Xavier Delarue lors de la 15ème édition du "Challenge Laurette Fugain - Tournoi des Personnalités" au Grand Palais à Paris. Sous le patronage du Ministère de la Santé, le salon d'Honneur du Grand Palais a accueilli l'Association Laurette Fugain pour célébrer son 15ème anniversaire. Une journée exceptionnelle pendant laquelle entreprises, partenaires, bénévoles, personnalités et grand public ont découvert l'ensemble des animations mises en place et ont pu participer au Challenge Laurette Fugain autour de l'Autre Pétanque®. Paris, le 7 octobre 2017. © Gorassini-Perusseau/Bestimage © BestImage, Gorassini-Perusseau

11 / 16 Premier noël de Newt, le fils de Tatiana Laurence et Xavier Delarue © Instagram

12 / 16 Xavier Delarue et sa femme Tatiana-Laurens Delarue - 4ème cérémonie des Melty Future Awards au Grand Rex à Paris, le 6 février 2017. © Denis Guignebourg/Bestimage © BestImage, Denis Guignebourg

13 / 16 Premier noël de Newt, le fils de Tatiana Laurence et Xavier Delarue © Instagram

14 / 16 Exclusif - Tatiana Laurens et Xavier Delarue - Soirée Shauna Events au Buddha Bar Hôtel à Paris le 27 septembre 2017. Shauna Events est une agence de communication, d'événementiel et de marketing social produisant des personnalités du monde des médias. © Lionel Urman/Bestimage © BestImage, Lionel Urman

15 / 16 Premier noël de Newt, le fils de Tatiana Laurence et Xavier Delarue © Instagram