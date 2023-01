"Nous ne sommes plus un couple" : Tatiana-Laurence et Xavier Delarue de nouveau séparés, une rupture inattendue

Tatiana-Laurence vient semble-t-il d'annoncer une bien triste nouvelle sur son compte Instagram, ce lundi 2 janvier 2022. La belle blonde révélée lors de la saison 1 de Secret Story a posté un message afin de souhaiter la bonne année à sa communauté. L'occasion d'annoncer.... sa rupture avec Xavier Delarue (45 ans).

C'est une nouvelle à laquelle le public ne s'attendait pas. La belle blonde de 40 ans est de nouveau célibataire. Et elle a souhaité l'annoncer à sa communauté ce lundi. "Nous sommes en 2023, je vous souhaite vraiment une année à tous qui pourra vous offrir, l'accomplissement de vos rêves, une santé éternelle et la liberté de votre être ! Moi, je ne souhaite rien de plus, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, pour être heureuse. Je suis la Maman d'un bébé le plus extraordinaire. Un être lumineux, unique, un vrai petit Ange. Avec Xavier nous ne sommes plus un couple, mais nous sommes des parents. Et cette nouvelle Année 2023, permettra de construire ainsi, dans cet acheminement, le futur de ce petit bébé exceptionnel. Tout sera fait pour lui, car il mérite, tous les trésors du Monde et de l'Univers. Santé, Amour, Prospérité et Rêves à vous , pour 2023", a écrit Tatiana-Laurence.