Diaporama : "On se dit à qui le tour" : Patrick Chesnais et son rapport à la mort, il se confie sur son expérience traumatisante

"On se dit à qui le tour" : Patrick Chesnais et son rapport à la mort, il se confie sur son expérience traumatisante

"Patrick Chesnais, le drôle et le grave ". C'est de cette manière que Le Figaro vient de titrer le portrait qu'il consacre au célèbre acteur.

Dans ce papier, l'époux de Josiane Stoléru se met à nu, et s'exprime notamment sur cette expérience traumatisante qui a récemment secoué sa vie. À savoir sa contamination à la Covid-19.

" C'était il y a trois ans quasiment jour pour jour. J'ai été un des premiers à avoir le Covid "canal historique", c'est-à-dire le premier, celui qui a été cinglant", a-t-il raconté à nos confrères, avant de se confier sur cette peur de mourir qui l'a rapidement gagné.

"Comme je suis hypocondriaque, j'ai téléphoné à la planète entière via Doctolib. Je flippais car je me demandais quand et surtout si j'allais m'en sortir. Tous les jours, il y avait un lot de morts dont le chanteur Christophe qui avait mon âge", a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter : " Alors, on se dit à qui le tour? Moralement, c'est très déprimant. Mais j'avais une bonne immunité et je m'en suis tiré".

Plus de peur que de mal donc, pour celui qui avait remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1989 pour sa composition dans " La Lectrice" de Michel Deville aux côtés de Miou-Miou.

