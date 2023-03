Diaporama : "Parfois, c'est éprouvant" : Pascal Elbé à coeur ouvert sur son handicap invisible, l'acteur réaliste sur sa santé

C'est un handicap dont il parle peu, mais qui fait désormais partie de lui à jamais : à 56 ans, Pascal Elbé le sait, la surdité partielle dont il souffre ne le quittera plus. Pascal Elbé - Arrivées à la soirée de la 4ème édition du festival Cinéroman à Nice au cinéma Pathé Gare du Sud. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

Un véritable handicap, dont il a vraiment pris conscience à 42 ans : " Un jour, ma surdité m'est apparue comme une vérité : je me suis trouvé en difficulté face à un autre comédien ", raconte-t-il.

