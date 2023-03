"Parfois, c'est éprouvant" : Pascal Elbé à coeur ouvert sur son handicap invisible, l'acteur réaliste sur sa santé

Depuis près d'une trentaine d'année, son visage fait partie des plus marquants dans le cinéma tricolore : qu'il choisisse des rôles comiques ou pas, Pascal Elbé est un acteur très apprécié. Un acteur discret, qui ne s'épanche pas vraiment sur sa vie privée ni sur les épreuves traversées durant sa vie. Pourtant, il en a vécu une plutôt violente : la perte d'une partie de son audition, comme il l'a raconté au magazine Gala dans une rare interview sur le sujet ce jeudi.

Un véritable handicap, dont il a vraiment pris conscience à 42 ans. "Un jour, ma surdité m'est apparue comme une vérité : je me suis trouvé en difficulté face à un autre comédien", raconte-t-il. A ce moment-là, il se rend compte de tous les moyens mis en place inconsciemment pour éviter de s'en rendre compte plus tôt : "J'augmentais le son de la télévision. En fonction de ma fatigue, je parlais de moins en moins fort. J'avais souvent l'impression que les autres articulaient mal ou chuchotaient. Depuis mon enfance, je m'étais habitué à lire sur les lèvres. Je demandais souvent qu'on répète les propos. Mes proches n'en pouvaient plus."

Finalement mis face au fait accompli, l'acteur réalise vite qu'il n'a pas beaucoup de solution : "A ce moment-là, deux options se sont présentées : abdiquer et me replier sur moi-même, ou m'accrocher en me faisant appareiller. Une fois cette seconde décision prise, j'ai pu renouer le contact avec les autres." Mais les premiers résultats ne sont pas si faciles : "Il m'a fallu trois semaines pour m'habituer à ces aides auditives. Au début, c'était l'horreur ! Les sont étaient amplifiés. A travers cette drôle de mésaventure que m'a offert l'existence, j'ai découvert que j'étais combattif", relativise-t-il aujourd'hui.

De sa surdité il en tiré un très joli film, une comédie on est fait pour s'entendre en 2021, avec Sandrine Kiberlain . Certains lui ont ensuite demandé qu'il devienne le porte-parole des malendants... il a décliné en précisant : "Ce nest pas mon rôle".

"Le bruit c'est la vie"

D'ailleurs le père, aujourd'hui célibataire, d'un jeune homme de 21 ans sait que dans la vie, des gens sont dans des situations pires que la sienne. "Ce n'est pas le plus grave. Avoir un peu de recul sur les choses, dans la vie, est la seule échappatoire possible, selon moi", explique-t-il toujours à nos confrères, précisant que lui aime "le raffut, le bruit" qui pour lui, symbolise la vie.

Malgré parfois, une sacré galère : au théâtre, où il joue actuellement dans Sur la tête des enfants, avec Marie Gillain, il doit redoubler d'attention et cela peut vite tourner à l'épreuve physique : "Je dois être très concentré car j'enlève un de mes appareils. J'ai besoin d'entendre ma vraie voix et non celle qui est métallique. Parfois, c'est éprouvant."