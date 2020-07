Pascal Elbé : Rare déclaration à son fils Léo qui a bien grandi

L'acteur de Neuilly sa mère a également d'autres enfants. Avant Léo, il avait déjà connu les joies de la paternité grâce à Alex (33 ans) et Hugo (30 ans). Très discrète sur sa vie privée, la star avait évoqué en 2016 pour le magazine Paris Capitale son ex-compagne et son fils cadet Léo. "Notre histoire a duré vingt-deux ans et s'est terminée il y a deux ans. Notre fils, Léo, a aujourd'hui 14 ans et vit avec moi une semaine sur deux", confiait-il à l'époque. Cette rupture l'avait marqué, à en croire ses rares confidences sur le sujet... "Le deuil amoureux est la chose à vivre la plus difficile au monde. On se sent démuni, désemparé, avait-il confié. Ça n'a pas tout de suite été évident."

Toujours aussi décidé à préserver son jardin secret, Pascal Elbé n'a depuis plus fait de confidences sur ses relations intimes ou sur sa famille. Plus encore, à l'heure actuelle, aucune information sur la situation amoureuse de l'acteur qui a campé Stéphane Thorigny, un centriste libéral, dans la série Baron noir au côté de Kad Merad ou encore Anna Mouglalis, n'a été révélée.