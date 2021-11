Pascal Elbé, papa de trois garçons : "Un à moi, deux que j'ai élevés..."

Il rend souvent hommage à son fils Léo, sur les réseaux sociaux, et ne rate pas une occasion de lui souhaiter ses anniversaire en public. Mais en réalité, Pascal Elbé a vu grandir plus d'un garçon. C'est ce qu'il assure dans les colonnes du magazine Madame Figaro, interrogé à propos de son instinct paternel. "J'ai trois garçons, rappelle ainsi le comédien. Un à moi et deux que j'ai élevés. Je ne sais pas si j'ai été un bon père, mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'aime mes fils, j'ai l'impression d'avoir été présent, sans être envahissant. Ils ont aujourd'hui entre 20 et 35 ans, l'un d'eux est coproducteur de mon film, et nous avons appelé notre société de production Père & Films..."

La relève est donc assuré puisque Pascal Elbé a collaboré, avec l'un de ses trois fils, sur le nouveau film qu'il a réalisé, intitulé On est fait pour s'entendre, qui sortira au cinéma le 17 novembre 2021. Mais de qui s'agit-il ? Extrêmement pudique, dès qu'il s'agit de sa vie privé, l'acteur de 54 ans ne s'est jamais réellement affiché, ni avec ses garçons, ni avec leurs mères. On sait simplement que Léo, le petit dernier, est le fruit des amours du cinéaste avec son ex-femme, Béatrice, avec qui il a partagé 22 ans et dont il s'est séparé en 2014.