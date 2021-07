Pascal Elbé : Tendres photos et belles déclarations à son fils Léo pour ses 20 ans

Le 27 juillet 2021 était une date particulière pour Pascal Elbé. L'acteur, réalisateur et scénariste de 54 ans célébrait les vingt ans de son plus jeune fils, Léo. Pour l'occasion, il a dévoilé de rares photos en story Instagram.

"Bon anniversaire mon fils, ma tanné", peut-on tout d'abord lire en légende d'une photo sur laquelle Pascal Elbé pose complice et tout sourire avec Léo. Le cliché a été pris il y a un moment, car le jeune homme semble avoir une dizaine d'années. Sur la deuxième photo, l'acteur vu dans la série politique Baron noir ou au cinéma dans Les Invincibles, regarde tendrement son petit garçon, un instantané qui date de la même époque que le premier semble-t-il. "My boy", peut-on lire en légende.

Pascal Elbé ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite partagé un cliché en noir et blanc de Léo, toujours plus jeune, en gros plan et souriant. Pour l'occasion, il posait de profil. Enfin, c'est une photo actuelle du charmant brun et lui qu'il a mis en ligne. Tous deux ont des lunettes de soleil vissées sur le nez et affichent une mine réjouie. "Je t'aime mon chéri", a commenté la star. De rares images qui ont, à coup sûr, ravi ses abonnés.

Pascal Elbé est également l'heureux papa de deux autres garçons : Alex (34 ans) et Hugo (31 ans). Très discret en ce qui concerne sa vie privée, il ne dévoile que très peu ses enfants. Mais il avait accepté d'évoquer son ex-compagne et son fils cadet Léo en 2016 pour le magazine Paris Capitale : "Notre histoire a duré vingt-deux ans et s'est terminée il y a deux ans. Notre fils, Léo, a aujourd'hui 14 ans et vit avec moi une semaine sur deux. (...) Le deuil amoureux est la chose à vivre la plus difficile au monde. On se sent démuni, désemparé. Ça n'a pas tout de suite été évident." Depuis, on ne sait pas si Pascal Elbé a retrouvé l'amour. Son jardin secret, il le cultive précieusement.