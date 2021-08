Magnifique soirée de clôture pour la deuxième édition du Festival de cinéma en plein air à Saint-Tropez

Avec la réouverture des salles de cinéma, c'est toute l'industrie cinématographique qui respire et les films se bousculent désormais à l'affiche. Avec le beau temps estival, la ville de Saint-Tropez a eu la bonne idée de mettre en place un festival pour permettre aux spectateurs de profiter de trois avant-premières en extérieur. Cette année, le festival a fêté sa deuxième édition et les gens se sont bousculés pour pouvoir assister aux trois séances entre le 12 et le 14 août dernier, qui avaient lieu au club Tahiti à Saint-Tropez.

Pour la dernière journée, les programmateurs ont choisi de projeter l'intriguant Bac Nord, réalisé par Cédric Jimenez. Un polar musclé situé dans les quartiers nord de Marseille dans lequel on retrouve un casting cinq étoiles avec Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos ou encore François Civil. Pour cette dernière journée, les personnalités se sont déplacées à l'image du metteur en scène Bernard Murat, venu avec sa femme Andrée Zana-Murat. Mais il n'était pas le seul puisque le producteur Philippe Rousselet, ou la présidente du Festival de Ramatuelle, Jacqueline Franjou, était également de la partie.

Comme l'indique la devise du festival, "À bord de sa voiture ou sur un transat" et les gens ne se sont pas fait prier pour s'installer confortablement dans les transats à leur disposition. Pour ce qui est des autres avant-premières, les spectateurs ont eu la chance de voir L'origine du monde, un film réalisé par Laurent Lafitte et dans lequel il joue aux côtés de Karin Viard et Vincent Macaigne. Le troisième film sélectionné était On est fait pour s'entendre, une comédie de Pascal Elbé avec Sandrine Kiberlain, François Berléand ou encore Emmanuelle Devos.