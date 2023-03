Diaporama : "Personne n'est au-dessus des lois" : Donald Trump face à l'actrice porno Stormy Daniels, décision inédite !

Inculpé au pénal, Donald Trump va comparaître en justice, une première pour un président américain Donald Trump - Obsèques de Ivana Trump en l'église St Vincent Ferrer à New York. © BestImage, STARMAX / BESTIMAGE

Il a été inculpé dans une affaire d'achat du silence d'une star du porno en 2016 et devrait comparaître le 4 avril 2023 devant la justice pénale de New York Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, sur Instagram © Instagram

Une décision inédite qui se place dans la course aux présidentielles de 2024 Donald J. Trump - Troisième jour de la "2023 Conservative Political Action Conference (CPAC)" au Gaylord Lord National Harbor Resort & Convention à Washington. Le 4 mars 2023 © BestImage

Le mari de Melanie Trump parle lui d'une chasse aux sorcières Donald Trump et sa femme Melania, Barron Trump - Obsèques de Ivana Trump en l'église St Vincent Ferrer à New York. Le 20 juillet 2022 © Sonia Moskowitz Gordon / Zuma Press / Bestimage © BestImage

L'actrice et créatrice de contenu Stormy Daniels a réagi à cette décision, remerciant ses soutiens et ne souhaitant pas "gaspiller son champagne" © Instagram

Manifestation de soutien à l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump devant le tribunal de New York, à l'appel de l'intéressé, le 20 mars 2023. Donald Trump risque d'être poursuivi au pénal pour avoir acheté (130.000 dollars) le silence de l'ancienne actrice de films X, S.Daniels, avant la campagne de 2016. Sa mise en accusation serait sans précédent pour un ancien président des Etats-Unis. © BestImage

