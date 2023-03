Diaporama : "Tu as l'air d'un flan" : Michel Sardou vivement critiqué par sa femme Anne-Marie sur une manie à perdre

1 / 24 "Tu as l'air d'un flan" : Michel Sardou vivement critiqué par sa femme Anne-Marie sur une manie à perdre

2 / 24 Michel Sardou s'est confié sur sa femme Anne-Marie, qui le conseille. Exclusif - Michel Sardou sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

3 / 24 Celle-ci lui avait notamment demandé d'arrêter de teindre ses cheveux. Michel Sardou et sa femme Anne-Marie Périer - La 26e nuit des Molières aux Folies Bergère à Paris, le 2 juin 2014. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 24 "Tu ressembles à un flan" lui aurait-elle même dit ! Exclusif - Michel Sardou - Enregistrement de l'émission "Bon Anniversaire Laurent Gerra" au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne le 13 novembre 2017. L'émission sera diffusée sur France 2 le 29 décembre le jour J du 50ème anniversaire de L. Gerra. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

5 / 24 Mais le chanteur ne s'est pas vexé et ils sont aujourd'hui très heureux, avant une nouvelle tournée. Michel Sardou et Anne-Marie Périer se marient à Neuilly sur Seine. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 24 Michel Sardou devrait en effet remonter sur scène en octobre prochain. Exclusif - Michel Sardou en concert à la Seine Musicale, jusqu'au 7 janvier 2018 et les 14 et 15 mars, pour sa dernière tournée "La dernière danse" à Boulogne-Billancourt. Le 26 décembre 2017. La tournée se poursuivra en France jusqu'à fin mars 2018, et se terminera avec deux ultimes représentations les 23 et 24 mars à la Seine Musicale © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

7 / 24 Ils s'étaient mariés en 1999 à Neuilly Sur Seine. Michel Sardou et sa femme Anne-Marie Périer - La 26e nuit des Molières aux Folies Bergère à Paris, le 2 juin 2014. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

8 / 24 Michel Sardou et Anne-Marie Périer © BestImage, RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE

9 / 24 Michel Sardou - Enregistrement de l'émission "Le Grand Restaurant" à Paris, qui sera diffusée le 3 février 2021 © Philippe Leroux / Bestimage © BestImage, Philippe Leroux / Bestimage

10 / 24 Michel Sardou et sa femme Anne-Marie Périer - La 26e nuit des Molières aux Folies Bergère à Paris, le 2 juin 2014. © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

11 / 24 Exclusif - Michel Sardou - Ultime concert de Michel Sardou pour la dernière date de son spectacle "La dernière danse" à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt le 12 avril 2018. Le chanteur a rassemblé plus de 400 000 spectateurs pour une tournée de 82 concerts. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

12 / 24 Michel Sardou et sa femme Anne-Marie Perier, Steve Suissa et Eric-Emmanuel Schmitt - Generale de la piece "The Guitrys" au theatre Rive Gauche a Paris, le 16 octobre 2013. © BestImage, PEDRO CABREIRA / BESTIMAGE

13 / 24 Michel Sardou et Anne-Marie Périer se marient à Paris. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

14 / 24 Anne-Marie Perier (femme de Michel Sardou), Nicolas Sarkozy, Michel Sardou, Carla Bruni-Sarkozy - Loge de l'Olympia a l'issue du concert de Michel Sardou a Paris le 7 juin 2013. Alors que la presse les disait en froid, Vendredi soir, a l'issue de son concert, Michel Sardou a recu la visite de l'ancien president de la Republique et de son epouse Carla Bruni dans sa loge. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

15 / 24 Michel Sardou et Anne-Marie Périer se marient à Neuilly Sur Seine. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

16 / 24 Michel Sardou et Anne-Marie Périer - Générale de la pièce La Jalousie © BestImage, RINDOFF-GUIREC / BESTIMAGE

17 / 24 Exclusif - Michel Sardou en concert à la Seine Musicale, jusqu'au 7 janvier 2018 et les 14 et 15 mars, pour sa dernière tournée "La dernière danse" à Boulogne-Billancourt. Le 26 décembre 2017. La tournée se poursuivra en France jusqu'à fin mars 2018, et se terminera avec deux ultimes représentations les 23 et 24 mars à la Seine Musicale © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

18 / 24 Anne-Marie Perier (femme de Michel Sardou), Nicolas Sarkozy, Michel Sardou, Carla Bruni-Sarkozy, Nicole et Gilbert Coullier - Loge de l'Olympia a l'issue du concert de Michel Sardou a Paris le 7 juin 2013. Alors que la presse les disait en froid, Vendredi soir, a l'issue de son concert, Michel Sardou a recu la visite de l'ancien president de la Republique et de son epouse Carla Bruni dans sa loge. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

19 / 24 Michel Sardou et Anne-Marie Périer © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

20 / 24 Michel Sardou et Anne-Marie Périer se marient à Paris. © BestImage, OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

21 / 24 Michel Sardou et Anne-Marie Périer - Légion d'honneur en 2001 © BestImage, RINDOFF-MARTINEZ / BESTIMAGE

22 / 24 Michel Sardou et Anne-Marie Périer - Théatre Marigny en 2000 © BestImage, RINDOFF-DUFOUR / BESTIMAGE

23 / 24 Michel Sardou et Anne-Marie Périer en 1999. © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE