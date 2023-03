"Tu as l'air d'un flan" : Michel Sardou vivement critiqué par sa femme Anne-Marie sur une manie à perdre

S'il y a une personne qui lui dit toujours la vérité, quitte parfois à le vexer, c'est bien sa femme : en couple depuis plus de 25 ans avec Michel Sardou, Anne-Marie Périer est une femme de caractère, qui sait ce qu'elle veut. Et si elle a toujours accepté de suivre le chanteur dans tous ses projets, déménageant au gré de ses envies ou partant en tournée avec lui, la septuagénaire, ex-rédactrice en chef du magazine Elle, lui a parfois donné des conseils un peu abrupts.

Sur son look, particulièrement, comme il l'avait confié il y a quelques années au magazine Paris Match : "Je suis assez grand pour m'habiller seul. L'unique chose qu'Anne-Marie m'a poussé à changer, ce sont mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi, j'avais pris l'habitude de les teindre", avait-il expliqué, avant de confier que son épouse n'avait pas été tendre avec cette manie capillaire qui "virait au roux jaune, légèrement cramé".

"Elle m'a dit : 'Tu as l'air d'un flan'. Et finalement, j'ai gardé mes cheveux blancs. Je n'ai jamais caché mon âge et je me sens mieux comme ça. Pour le reste, Aznavour a dit une très jolie phrase : 'A partir d'un certain moment, les chanteurs s'habillent tous comme Piaf, en noir'. C'est vrai", confiait-il. Et peut-être devra-t-il demander des conseils niveau look à celle qui partage sa vie avant octobre prochain : le chanteur s'est lancé dans le projet d'une nouvelle tournée pendant laquelle il revisitera ses plus grands tubes.

"La gaieté, le charme, le rire"

Un "tour de chant" qui lui a d'ailleurs été soufflé par sa femme Anne-Marie, qui voyait bien que son mari n'avait envie que d'une chose, remonter sur scène. Il faut dire que le couple, très fusionnel, se connait par coeur. Et que Michel Sardou sait tout ce qu'il doit à sa femme : arrivée dans une "passe difficile", un divorce après plus de vingt ans de mariage, la journaliste a "ramené la gaieté, le charme, le rire" dans sa vie. Une jolie déclaration...qui montre que le chanteur a vite pardonné à sa femme ses jugements sans filtres sur sa coupe de cheveux !

Pour rappel, Michel Sardou est le père de quatre enfants, nés de ses deux premiers mariages Sandrine, 53 ans et Cynthia, 49 ans, sont les filles de sa première épouse Françoise, Romain, 49 ans et Davy, 44 ans, les fils de Babette. Anne-Marie Périer, quant à elle, a deux fils, Paul et Matthias, dont le père est le réalisateur Claude Barrois.