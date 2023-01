"Il est capable de dire n'importe quoi" : Michel Sardou tacle son fils Romain, il réagit cash !

Cela fait deux décennies que Romain Sardou écrit, dévoilant en ce mois de janvier sa nouvelle oeuvre aux éditions XO éditions, Je t'aime. Le fils de Michel Sardou et d'Elisabeth "Babette" Haas parle de son travail dans les colonnes du magazine Gala, abordant également ses relations avec son célèbre chanteur de père.

À l'aube de ses 50 ans - il les fêtera l'an prochain - et vingt ans après avoir connu le succès avec son premier livre, un thriller médiéval intitulé Pardonnez nos offenses, Romain Sardou peut être fier de tout le parcours littéraire qu'il a accompli. Toutefois, son papa s'est permis quelques remarques, avec le franc-parler qu'on lui connaît, lors de son passage sur plateau de CNews, face à Pascal Praud. "Il a fait un bon livre, j'en voudrais huit. Un écrivain, ça devrait écrire tout le temps. Il a eu une période un peu difficile...", avait déclaré celui qui prépare son retour sur scène et dont 100 000 places de sa tournée ont été vendues en un clin d'oeil.

Romain Sardou peut donc profiter de cette interview pour Gala pour remettre les pendules à l'heure : "Il avait dit l'inverse dans son livre. Cela fait cinquante ans que je le pratique, il est capable de dire n'importe quoi. Alors ça glisse. Par définition, un écrivain, on ne le voit pas travailler. En privé, comme on est tous les deux sanguins, on se dit les choses franchement." Un commentaire donc que le frère de Davy a pris en levant les yeux au ciel, pas plus. Manifestement, il connaît mieux que personne le personnage et ne se formalise pas !

On n'est jamais un père parfait

L'auteur sait de toute façon que si son père - il a eu quatre enfants - n'est pas parfait, il ne l'est pas non plus. Divorcé de Francesca Gobbi, la mère de ses trois enfants (Aliénor, Gabriel et Victor-Scott) âgés de 14, 17 et 18 ans, il est actuellement en couple avec la chanteuse et comédienne Kym Thiriot. "J'ai mes défauts. On n'est jamais un père parfait, admet-il. Je suis plus présent que le mien car mon métier me le permet. J'essaie d'écrire tôt le matin pour ne déranger personne. Je m'intéresse à leurs loisirs...", a alors confié le romancier.

Retrouvez l'intégralité de l'interview pour le magazine Gala du 26 janvier 2023

Je t'aime de Romain Sardou aux éditions XO