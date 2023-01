Michel Sardou : Sa deuxième épouse est la soeur d'une fameuse célébrité de la radio

À 76 ans, âge qu'il célèbre ce 26 janvier 2023, Michel Sardou se prépare à remonter sur scène. Exit les adieux, le chanteur populaire revient face à son public dès cet automne, poussé par son épouse Anne-Marie Périer. Plus motivé que jamais, l'interprète des Lacs du Connemara a ainsi annoncé une nouvelle tournée qui se tient dans de grandes salles de concerts en France et en Belgique. Sans surprise, il a fait un carton et plus de 100 000 places se sont vendues en un rien de temps. L'occasion - s'il reste encore des sièges car la plupart des lieux sont complets - de vibrer sur les chansons qui ont marqué la carrière de l'artiste aux phrases cash. Côté vie privée, il est l'heureux patriarche d'une famille recomposée, père de quatre enfants et trois fois marié. L'un de ses mariages l'a lié à une star de la radio.

Avait-elle prédit que sa soeur allait épouser une star de la chanson française ? En effet, Elisabeth Haas, surnommée Babette, a dit oui à Michel Sardou le 14 octobre 1977. C'est ainsi que l'astrologue-star de RTL, Christine Haas, est devenue la belle-soeur de l'artiste aux millions de disques vendus. Et c'est avec grand bonheur qu'elle est devenue la tante des deux enfants du couple, l'acteur Davy et l'écrivain Romain. On imagine qu'elle était aussi au côté de sa soeur quand elle a accouché de son premier enfant avec Michel Sardou (Romain), tandis que la première épouse de l'époque du chanteur, Françoise, venait de donner naissance à leur deuxième fille, Cynthia. C'est ainsi que l'artiste est devenu père deux fois, à un mois d'intervalle ! Babette et Michel Sardou sont désormais séparés depuis 1998 et sont restés en bons termes.

Les prédictions de Christine Haas

Si son ex-beau-frère remplit les salles, Christine Haas fascine grâce à ses prévisions astrologiques quotidiennement diffusées sur la radio RTL. Elle écrit aussi régulièrement des rubriques astrologiques dans les médias tels que TV Magazine et Fémina. Elle utilise également une chaîne YouTube créee en septembre 2017 et coanime l'émission d'astrologie Quel est votre signe ? sur RTL avec Laëtitia Nallet diffusée l'été et lors des fêtes de fin d'année. Côté coeur, Christine Haas a été l'épouse de Jean-Michel Rivat et sa séparation a inspiré la chanson Les Divorcés, interprétée par Michel, non pas Sardou mais Delpech. Puis elle a été en coupe avec l'animateur radio Jean-Loup Lafont (décédé en 2015). Ils ont eu une fille ensemble, Zoé, qu'on peut voir avec elle prédire l'avenir sur Internet.