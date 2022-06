Michel Sardou : quitté par sa deuxième femme à cause de ses infidélités, il assume totalement

Le chanteur Michel Sardou a été marié à trois reprises. Depuis 1999, il partage sa vie avec l'ancienne journaliste Anne-Marie Périer, une discrète épouse qui ne fait que de rares apparitions médiatiques à ses côtés. Le couple coule des jours paisibles en Normandie ; le chanteur est prêt à quitter la France si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre après les législatives 2022... Une vie sentimentale désormais bien établie après plusieurs échecs, notamment lors de son deuxième mariage.

En effet, Michel Sardou (75 ans) a épousé en secondes noces Elizabeth Haas, surnommée Babette, en 1977. De ce mariage sont nés deux enfants : Romain (né le 6 janvier 1974) et Davy (né le 1er juin 1978). Mais, en 1998, le couple divorce après deux décennies d'union. La cause ? L'infidélité du chanteur... L'interprète des tubes Je vole, Le France, Les Lacs du Connemara ou encore Etre une femme - autant de titres qui rythment la comédie musicale Je vais t'aimer, consacrée à sa carrière - l'avait volontiers reconnu, il a souvent fauté. "J'aurais pu être beaucoup plus sérieux quand je me suis marié, être un homme plus honnête", avait-il ainsi confié en 2015 à Mireille Dumas.

Histoire d'être bien clair, Michel Sardou avait apporté des précisions à son propos : "C'est-à-dire ne pas tromper ma femme, on ne va pas tourner autour du pot ! J'avais des aventures à droite, des aventures à gauche. C'était facile... C'était pas DSK, hein ! Mais c'était les années 1980, les filles étaient là." On comprend mieux pourquoi Elizabeth Haas - la soeur de l'astrologue Christine Haas - a fini par prendre ses cliques et ses claques au bout d'un moment. "Moralité : elle en a eu marre et je la comprends ô combien, et dehors ! Et puis voilà ! Ça c'est con, ça je le regrette... Et puis en même temps je ne le regrette pas puisque maintenant je suis avec Anne-Marie", ajoutait l'artiste.

Pour rappel, Michel Sardou avait été marié une première fois à Françoise Pettré, mère de ses filles Sandrine (née le 15 janvier 1970) et Cynthia (née le 4 décembre 1973).