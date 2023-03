Diaporama : "Tu te calmes !" : Élodie Gossuin râle contre son mari Bertrand Lacherie, leur soirée romantique tombe à l'eau...

1 / 20 "Tu te calmes !" : Élodie Gossuin râle contre son mari Bertrand Lacherie, leur soirée romantique tombe à l'eau...

2 / 20 Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie se sont mariés il y a presque quinze ans. Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie au village lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros à Paris. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

3 / 20 Depuis, ils ont eu quatre enfants (deux paires de jumeaux). Élodie Gossuin (Miss France 2001) à la première du film "Avatar: La Voie de l'Eau" au cinéma Le Grand Rex à Paris, le 13 décembre 2022. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 20 Ce samedi 18 mars 2023, ils ont décidé de s'offrir une petite parenthèse romantique pour se retrouver sans les enfants. Élodie Gossuin et son mari Bertrand Lecherie passent un week-end en amoureux. © Instagram

5 / 20 Mais la soirée a rapidement tourné à l'ennui pour l'ancienne reine de beauté... Exclusif - Élodie Gossuin - Backstage - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer, les stars relèvent le défi" dans le cadre du gala de l'association "Tout le monde chante contre le cancer" présentée par J.Anthony au Dôme de Paris, et diffusée le 4 janvier sur W9. Le 22 novembre 2022 © Coadic Guirec-Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec/ Christophe Clovis / Bestimage

6 / 20 En effet, son époux n'a rien trouvé de mieux à faire que de regarder un match de rugby de l'équipe de France. Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie au village lors des internationaux de France à Roland Garros le 12 juin 2021. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

7 / 20 Heureusement, Elodie Gossuin a pris cela avec beaucoup d'humour et a même partagé cet instant avec ses abonnés Instagram. Exclusif - Elodie Gossuin - Backstage - Enregistrement de l'émission "M6 sur son 31", présentée par E.Gossuin et diffusée le 31 décembre sur M6 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

8 / 20 Elodie Gossuin-Lacherie et son mari Bertrand Lacherie - No Web - People au village lors des internationaux de tennis de Roland Garros le 28 mai 2018. © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

9 / 20 Exclusif - Elodie Gossuin - Enregistrement de l'émission "M6 sur son 31", présentée par E.Gossuin et diffusée le 31 décembre sur M6 © Christophe Clovis / Bestimage À l'occasion du passage à la nouvelle année, M6 se met sur son 31 et met le feu au Dôme de Paris en conviant les plus grandes stars de la musique dans un grand show musical festif. Au programme, 3 heures de fête pour rendre inoubliable cette dernière soirée de l'année avec de nombreuses prestations live spécialement imaginées pour vous faire danser toute la soirée ! Un show 100% tubes pour faire la fête dans une ambiance de folie ! © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

10 / 20 Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie dans les tribunes lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 4 juin 2019. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

11 / 20 Elodie Gossuin au village lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 5 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

12 / 20 Exclusif - Elodie Gossuin-Lacherie et son mari Bertrand Lacherie - Avant-première de la nouvelle saison "Festival Pirates et Princesses" de Disneyland Paris au Palais Garnier à Paris, France, le 9 mars 2018. Pour marquer le lancement prochain du "Festival Pirates & Princesses" Disneyland Paris organise une grande soirée de gala en plein coeur de Paris, au Palais Garnier. Les personnages Disney sont rassemblés le temps d'un évènement magique et dévoilent en exclusivité les premières surprises de cette nouvelle saison. Prolongation des festivités du 25ème anniversaire, le "Festival Pirates et Princesses" est la toute nouvelle saison que découvriront les Visiteurs du Parc Disneyland du 31 mars au 31 mai prochain. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

13 / 20 Exclusif - Elodie Gossuin durant l'enregistrement de la seconde émission de télévision "Le Plus Grand Karaoké de France" dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 29 septembre à 21h10 sur M6. Le 18 mai 2022. Après le succès de la première soirée, "Le plus grand Karaoké de France" revient pour une nouvelle soirée dédiée aux chansons des années 80 ! De retour au coeur de l'impressionnant théâtre antique d'Orange, E.Antoine et E.Gossuin accueillent 1000 nouveaux participants qui vont expérimenter à leur tour ce dispositif hors norme et complètement inédit ! Vibrez le temps d'une soirée festive avec les plus grands fans de karaoké ! Avec cette 2e édition du Plus grand karaoké de France, voyagez dans le temps avec le meilleur des années 80 ! Quelle meilleure playlist de karaoké que les plus cultes des chansons cultes ?! Au programme, "Les démons de Minuit", "Les lacs du Connemara", "Macumba", "Tout doucement", "Born to be alive" MAIS LA STAR DE LA SOIRÉE SE TROUVE DANS LE PUBLIC... 1000 participants venus de toute la France sont équipés d'un système composé d'un casque et d'un micro qui permet à chacun de chanter et de s'entendre en même temps que l'artiste présent face à eux sur scène. Comme dans un vrai karaoké, le public peut suivre les paroles qui défilent pendant la chanson, sur leur téléphone ainsi que sur l'écran projeté dans le théâtre. En coulisses, un jury d'experts, composé de professeurs de chant, musiciens ou encore coachs vocaux, pourront écouter tous les participants et auront pour mission de sélectionner les meilleurs d'entre eux au fur et à mesure des 4 rounds de la compétition. Dès la première étape, en 5 chansons, ils ne seront plus que la moitié ! Qui survivra au contrôle technique de la chanson ? Qui décrochera le Pass VIP, coup de coeur sélectionné en personne par M.Jones ? Et qui sera le grand gagnant du plus grand karaoké de France, le dernier des 1000 participants ? DE BELLES PERFORMANCES POUR LA PREMIÈRE SOIRÉE L'émission a enregistré de solides niveaux auprès des FRDA-50 (19% de part de marché) et a réalisé la meilleure performance pour un prime musical unitaire depuis 5 ans !M6 s'est également classée leader auprès du public de moins de 50 ans (19% de part de marché) et des enfants (26% de part de marché). AVEC LE PLUS GRAND KARAOKE DE FRANCE, LE TALENT EST PARTOUT ET LA VICTOIRE EST A PORTÉE DE MICRO... © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

14 / 20 Semi-Exclusif - Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie - Match des célébrités (défi AG2R La Mondiale) au profit de l'association "Petits Princes" dans le cadre de la Disneyland Paris Leaders Cup LNB, compétition de basket qui réunit les 8 meilleures équipes de PRO A à la Disney Events Arena, le 20 février 2016. Le groupe AG2R La Mondiale soutient l'Association des Petits Princes qui oeuvre pour réaliser les rêves des enfants et adolescents, âgés de 3 à 18 ans, gravement malades, atteints de cancer, de leucémie ou de certaines maladies génétiques nécessitant des hospitalisations fréquentes et des traitements intensifs. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

15 / 20 Exclusif - Elodie Gossuin durant l'enregistrement de l'émission de télévision "La Grande Battle Musicale", dans le théâtre antique d'Orange, diffusée le 18 août sur M6. Le 16 mai 2022. Cette émission présentée par le magicien-humoriste E.Antoine met en compétition deux équipes, les Violets et les Jaunes, composées par le public, et 4 personnalités dans chaque camp, qui devront s'affronter dans différentes épreuves où la musique est le fil conducteur. Dans l'équipe Violette, on a comme capitaine J.Anthony, avec R.Legrain-Trapani, C.Lacourt et S.Ferjani et pour l'équipe Jaune, c'est E.Gossuin qui est capitaine, avec D.Jacksman, V.Guide et J.L.Lemoine. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

16 / 20 Elodie Gossuin, Bertrand Lacherie et leurs 4 enfants Rose Lacherie, Jules Lacherie, Joséphine Lacherie, Léonard Lacherie - 25 ème anniversaire de Disneyland Paris à Marne-La-Vallée le 25 mars 2017 © Veeren Ramsamy / Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

17 / 20 Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie au village lors des internationaux de France à Roland Garros le 12 juin 2021. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

18 / 20 Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie - BMW i Tour a Paris le 3 avril 2013. Pour la premiere fois en France la BMW i 3 Concept Coupe et la BMW i 8 Concept sont presentees au Palais de Tokyo. Un concept d' architecture LifeDrive et des services revolutionnaires de mobilite future et durable sont reveles pour la circonstance. Pour illustrer la demarche eco-responsable de BMW i, Alain Passard a concu un jardin ephemere sur le toit de Palais de Tokyo. © BestImage, Jacovides-Pix4U / Bestimage

19 / 20 Exclusif - Elodie Gossuin (RFM) - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), Spéciale 100 ans de la radio, présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2 le 8 mai © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage