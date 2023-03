"Tu te calmes !" : Élodie Gossuin râle contre son mari Bertrand Lacherie, leur soirée romantique tombe à l'eau...

Si elle est aujourd'hui animatrice radio et chroniqueuse télé, Élodie Gossuin a d'abord été élue Miss France 2000, il y a de cela vingt-trois ans. Depuis, elle mène une carrière médiatique très florissante et est devenue maman de quatre enfants (deux paires de jumeaux), issus de sa relation avec son compagnon Bertrand Lacherie, qu'elle a épousé en juillet 2006. Désormais maman à temps plein, l'ancienne reine de beauté rêve d'un petit week-end en amoureux, loin du travail et des enfants. C'est ce qu'elle a eu le samedi 18 mars 2023, à un détail près...

C'est en Normandie, non loin de la célèbre commune de Giverny, que la belle Élodie Gossuin et son époux Bertrand Lacherie se sont retrouvés en amoureux ce week-end. Un séjour initialement prévu pour célébrer (très en retard) le dernier anniversaire de l'ancien mannequin... Mais au lieu de passer un samedi soir romantique agréable, celle qui a participé à Danse avec les stars en 2017, s'est retrouvée coincée devant la télévision. En effet, ce jour-là, l'équipe de France de rugby jouait son dernier match du Tournoi des Six Nations. Un évènement impossible à rater pour son mari, grand fan de sport en tous genres. Assise dans le canapé aux côtés de son bien-aimé, la jolie blonde s'est emparée de son compte Instagram pour immortaliser ce moment cocasse. "Je sais pas comment ça se passe dans votre couple... mais quand tu dis que tu veux avoir un petit moment tranquille avec ton mec, un peu de romantisme, se retrouver, discuter, parler des enfants, des problèmes, des contraintes et que t'as un mec qui ne t'écoutes même pas, pas du tout...", a-t-elle expliqué avant d'être coupée par son époux qui encourage son équipe avec vigueur.