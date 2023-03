"C'est l'enfer" : Elodie Gossuin "culpabilise" avec ses 4 enfants, elle montre sa vraie vie de famille en vidéo

Ce n'est pas parce que l'on est connu, qu'on gagne plutôt bien sa vie et qu'on peut s'aider avec des nounous que tout le monde le fait. Elodie Gossuin et son mari Bertrand Lacherie ne sont pas de ce genre là. Le couple, très amoureux après 16 ans de mariage, est à la tête d'une tribu composée de quatre enfants : deux paires de jumeaux, Rose et Jules, 15 ans et Joséphine et Léonard, 9 ans. S'il n'y a plus de couches à changer ou de crises de larmes à gérer, Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie sont parfois au bout du rouleau, en témoignent les dernières vidéos postées sur TikTok par Miss France 2001.

La semaine dernière, Elodie Gossuin a cumulé les tâches. Entre le travail, les activités des enfants, les devoirs, l'école, la vie à la maison, les courses, les papiers et un petit rhume pour couronner le tout, l'animatrice a eu bien du mal à voir le bout du tunnel. Elle, dont les abonnés affichent leur respect face à sa manière de tout gérer, a décidé de ne plus mentir et d'admettre que la vie à la maison est loin d'être de tout repos. Alors quand elle en a l'occasion, Elodie Gossuin laisse ses quatre enfants s'occuper avec les tablettes, téléphones portables et télévision. Elle l'a prouvé en images et qu'importe les critiques qu'elle recevra.