Diaporama : "Un défi à l'approche de mes 50 ans" : Hélène de Fougerolles sur sa métamorphose physique, pas toujours facile

Hélène de Fougerolles - Soirée de lancement d'un e-shop Ieva (un pop-up store 38 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie) à Paris, France, le 31 janvier 2019. Le lieu de 300 mètres carrés sera ouvert deux mois et la marque sera par le suite disponible dans une sélection de magasins Marionnaud et Beauty Success. La marque vise ensuite les magasins d'objets connectés et les bijouteries. Ieva prend la forme d'un bijou connecté baptisé Twin-C qui se porte en montre, en pendentif ou en bijou de sac; l'objet prend en compte tous les facteurs environnementaux (pollution, météo...) auxquels l'usager est confronté. Relié à une application mobile, il anticipe alors leurs effets nocifs en recommandant des mesures personnalisées de beauté ou encore d'alimentation. J.-M.Karam possède 50 % des parts de Ieva, le fonds CM-CIC Innovation 30 % et les 20 % restants sont partagés par des investisseurs privés. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, © Rachid Bellak/Bestimage