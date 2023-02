Diaporama : "Un très grand désordre" : Accident de Pierre Palmade, ce que les enquêteurs ont vu chez lui

14 / 14

Exclusif - No Web - Pierre Palmade - Jour 2 - Enregistrement de l'émission "La Fine Equipe : Le retour !" à Paris, diffusée le 14 janvier sur France 2. Le 4 novembre 2022 © Cyril Moreau-Tiziano Da Silva / Bestimage SAMEDI 14 JANVIER 2023 A 21H10 LA FINE ÉQUIPE LE RETOUR ! Productions Carson Prod 13-34 Productions Franck Saurat Ecrit par Pierre Palmade Réalisation Julien Bloch Après le lancement réussi du premier numéro en juin dernier, La Fine Équipe, la nouvelle création de France télévisions, revient sur France 2 pour débuter l’année sous le signe de l’humour, de la comédie et de la musique ! Orchestré par Pierre Palmade, ce divertissement original crée une nouvelle fois l’événement en réunissant une nouvelle équipe constituée de plusieurs générations d’artistes autour de sketchs inédits et de tableaux musicaux étonnants, conçus spécialement pour l’occasion ! Aux côtés de Pierre Palmade, une quarantaine d’artistes d’exception ont accepté de jouer le jeu parmi lesquels : Laurent Gerra, Michèle Bernier, Arnaud Ducret, Isabelle Nanty, Mimie Mathy, Claudio Capéo, Paul Mirabel, Isabelle Boulay, Élie Semoun, Tristan Lopin, Jenifer, Michel Fau, Claire Nadeau, Tom Villa, Sylvie Testud, Baptiste Lecaplain, Amir, Alex Lutz, Chantal Ladesou, Hélène Ségara, Olivier Sitruk, Robert Charlebois, Arielle Dombasle, Olivier De Benoist, Garou, Régis Laspalès, Patrick Fiori et beaucoup d’autres. Dans des décors créés sur mesure, tous ces artistes formeront des duos ou des trios inédits pour interpréter des sketchs hilarants : des parodies de série TV (« Les Drôles de Dames », « Columbo », « Starsky et Hutch »), des sketchs autour de personnages célèbres (Marilyn Monroe et John Kennedy, Adam et Ève, Marie et Jésus), des nouvelles versions de sketchs mythiques (« Le colonel » de Pierre Palmade, « Le bottin » de Sylvie Joly) et beaucoup d’autres surprises… Côté musique, des artistes de variétés seront projetés dans des tableaux musicaux spectaculaires à la rencontre des plus grandes figures de la chanson française… La Fine Équipe, c’est le défi fou que s’est lancé Pierre Palmade avec ce casting prestigieux. Rire, générosité, bonne humeur et complicité, seront plus que jamais les maitres mots de cette soirée inédite. Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage