Diaporama : Adèle Exarchopoulos et son épaule dénudée, Marina Foïs en mini-brassière en cuir... Les plus beaux looks des César 2023

1 / 47 Adèle Exarchopoulos et son épaule dénudée, Marina Foïs en mini-brassière en cuir... Les plus beaux looks des César 2023

2 / 47 Adèle Exarchopoulos s'est fait remarquer aux César 2023 Adèle Exarchopoulos au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

3 / 47 La belle comédienne de 29 ans avait opté pour une tenue laissant l'une de ses épaules dénudées, un effet sexy réussi Adèle Exarchopoulos au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

4 / 47 Si Adèle n'est pas repartie avec son César, elle a le mérite d'avoir fait tourner des têtes Adèle Exarchopoulos au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

5 / 47 Marina Foïs a choisi d'allier le sexu et le chic également Marina Foïs - Photocall au Fouquet's après la 48ème cérémonie des César à Paris © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 47 Elle a dévoilé sa silhouette de rêve dans un ensemble pantalon et mini-brassière en cuir noir Marina Foïs - 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Borde / Jacovides / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

7 / 47 De quoi faire RRRrrrrugir de plaisir toute l'assemblée ! Marina Foïs - Photocall au Fouquet's après la 48ème cérémonie des César à Paris © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

8 / 47 Marina Foïs au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

9 / 47 Rodrigo Sorogoyen, Marina Foïs, Isabel Pena au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

10 / 47 Adèle Exarchopoulos au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

11 / 47 Adèle Exarchopoulos au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

12 / 47 Juliette Armanet au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

13 / 47 Monica Bellucci au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

14 / 47 Laure Calamy au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

15 / 47 Audrey Diwan au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

16 / 47 Marion Barbeau (bijoux Tasaki) au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

17 / 47 Sylvie Tellier au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

18 / 47 Sylvie Tellier et son mari Laurent Schenten au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

19 / 47 Monica Bellucci au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

20 / 47 Monica Bellucci au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

21 / 47 Emmanuelle Youchnovski enceinte au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

22 / 47 Monica Bellucci au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

23 / 47 Guslagie Malanda au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

24 / 47 Leïla Bekhti au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

25 / 47 Eye Haïdera au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

26 / 47 Guest au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage Celebs arrive at the 48th Cesar Film Awards at L'Olympia on February 24, 2023 in Paris, France © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

27 / 47 Guest au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage Celebs arrive at the 48th Cesar Film Awards at L'Olympia on February 24, 2023 in Paris, France © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

28 / 47 Joely Mbundu au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

29 / 47 Judith Chemla au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

30 / 47 Alice Diop au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

31 / 47 Antonia Desplat au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

32 / 47 Fanny Ardant au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

33 / 47 Charlotte Le Bon au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

34 / 47 Laure Calamy au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

35 / 47 Juliette Binoche au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

36 / 47 Anaïs Demoustier au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

37 / 47 Lyna Khoudri au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

38 / 47 Adèle Exarchopoulos au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

39 / 47 Virginie Efira au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

40 / 47 Noémie Merlant au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

41 / 47 Audrey Lamy (robe et bijoux Dior), Alex Lutz au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

42 / 47 Nadia Tereszkiewicz au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

43 / 47 Indira Ampiot (Miss France 2023) au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

44 / 47 Léa Drucker (robe Chloé, chaussures Louboutin, bijoux Boucheron) au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

45 / 47 Leïla Bekhti au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

46 / 47 Laetitia Casta au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE