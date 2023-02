Adèle Exarchopoulos et son épaule dénudée, Marina Foïs en mini-brassière en cuir... Les plus beaux looks des César 2023

Pour toutes les grandes soirées de cinéma, avant-premières ou remises de prix, les stars se dévoilent sous leur meilleur jour. La cérémonie des César qui s'est tenue ce vendredi 24 février n'a pas dérogé à la règle. Les grandes actrices de cinéma ont défilé sur le tapis rouge de l'événement, toutes plus belles les unes que les autres. Adèle Exarchopoulos s'est notamment démarquée grâce à son costard noir qui laissait l'une de ses épaules dénudées. En total look noir également, sa comparse Marina Foïs. La comédienne, à l'affiche du film As Bestas, nommé aux César, avait laissé la robe au placard et misé sur une tenue composée d'un pantalon et d'une mini-brassière noire en cuir qui laissait son ventre bien apparent.

Elles n'étaient pas les seules à briller sur le photocall. La reine Monica Bellucci, dont le couple avec Tim Burton a été récemment révélé, était habillée d'une magnifique robe rouge fluide et transparente, la mettant parfaitement en valeur. Leïla Bekhti n'était pas en reste. Les cheveux relevés en queue de cheval, la belle brune, à l'affiche du film Je verrai toujours vos visages avec Adèle Exarchopoulos et Elodie Bouchez, portait quant à elle un costume beige, un look épuré et classe, parfait pour remettre le prix du Meilleur acteur et applaudir son mari Tahar Rahim, président de la cérémonie.

Du haut de ses 73 ans, Fanny Ardant n'avait rien à envier aux autres actrices qui l'entouraient ce même soir. Elle a dévoilé sa silhouette toujours aussi sublime dans une tenue courte et transparente. Audrey Lamy était habillée d'une robe asymétrique noire. Noémie Merlant, meilleure actrice dans un second rôle le film L'Innocent de Louis Garrel (également lauréat dans la catégorie Meilleur scénario), était sublimée par une robe près du corps toute en brillance.

Virginie Efira, sexy et consacrée

Après plusieurs années à attendre d'être récompensée, Virginie Efira avait toutes ses chances pour décrocher le Graal du César de la meilleure actrice. C'est désormais chose faite. La compagne de Niels Schneider est montée sur scène pour recevoir le prix qui récompensait son talent dans Revoir Paris, le film traitant des attentats de Paris d'Alice Winocour. Elle a soufflé tout le monde dans une robe en velours très fendue. Une soirée très réussie pour elle : Virginie Efira a non seulement prouvé qu'à 45 ans, elle était plus sublime que jamais mais que persévérer valait le coup. Repartie avec son César de la meilleure actrice, elle peut aussi se vanter d'avoir approché au plus près Brad Pitt. C'est quand même la classe !