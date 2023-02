Tim Burton et Monica Bellucci : Sourires et regards complices... Toutes les photos de leur coup de foudre !

En invitant la sublime et sculpturale Monica Bellucci à remettre le prestigieux Prix Lumière au réalisateur américain Tim Burton en octobre dernier, les organisateurs du Festival des Lumières de Lyon savaient-ils qu'ils étaient sur le point de faire naitre une belle histoire d'amour ? Sûrement pas... et pourtant : ce jeudi matin, Paris Match révèle que c'est bien lors de cette soirée, où leurs yeux se sont croisés, que "l'alchimie naît dans les coulisses".

Très différents sur le papier, le "magicien du cinéma fantastique" et la superbe italienne, "nimbée pour l'occasion d'une élégante combinaison violette de la dernière collection d'Elie Saab", ne se connaissaient pas avant cette soirée. Les plus observateurs avaient remarqué qu'ils s'étaient croisés sur le tapis rouge de Cannes en 2006... mais ce n'est que 16 ans plus tard que le coup de foudre se serait produit. Tous les deux seraient alors "repartis ensemble" de la soirée, et auraient eu du mal à se quitter depuis, s'improvisant plusieurs jours ensemble "pour se découvrir" en France avant de poursuivre leur romance.

Les deux amoureux, qui ont quasiment le même âge (64 ans pour lui, 58 ans pour elle) avaient en effet été aperçus ensemble le lendemain dans les rues de Lyon pour le tournage du remake du premier film des Frères Lumière. Sans que rien ne soit officialisé à ce moment-là... Et leurs fans étaient loin de se douter que sous leurs sourires de façade se cachaient déjà deux coeurs battants l'un pour l'autre !

Deux amoureux qui restent discrets

Aujourd'hui, on ne sait pas encore si le couple de "monstres sacrés" du cinéma, selon Paris Match, vit déjà ensemble : pour le moment, ils sont encore très discrets sur leur idylle à peine révélée au grand jour. Mais on imagine que cela va engendrer des difficultés de calendrier : Monica Bellucci vit et travaille entre la France et l'Italie, où se trouvent également ses deux filles (Deva, 18 ans et mannequin prometteuse, et Léonie, 12 ans), nées de son idylle avec Vincent Cassel.

Le réalisateur de Charlie et la Chocolaterie, Beetlejuice ou plus récemment de la série Mercredi, est quant à lui américain mais il a longtemps vécu à Londres avec son ex-compagne, Helena Bonham-Carter (l'interprète de la princesse Margaret dans The Crown ou Bellatrix Lestrange dans la saga Harry Potter). Une actrice longtemps restée sa muse, dont il s'est séparé en 2014 après deux enfants, Billy et Nell, aujourd'hui âgés de de 19 et 15 ans, mais avec qui il continue d'avoir un "lien très spécial" selon lui.

Et c'est d'ailleurs dans la capitale britannique que leur histoire d'amour pourrait continuer : l'actrice italienne y possède un appartement et ne dépayserait pas trop ses deux filles, habituées à beaucoup voyager puisque leur père passe du temps au Brésil avec elles. Pour rappel, Monica Bellucci est officiellement célibataire depuis sa séparation en 2019 avec l'artiste Nicolas Lefebvre. Tim Burton ne s'est quant à lui jamais exprimé sur le sujet depuis 2014.