Prince William : Ce qu'Helena Bonham Carter, pompette, a osé lui demander

Celle qui interprète aujourd'hui la princesse Margaret dans la série The Crown sur Netflix a déjà eu l'occasion d'échanger avec le prince William. Lors de son passage dans l'émission américaine Watch What Happens Live, le 26 novembre 2019, Helena Bonham Carter a raconté une drôle d'anecdote avec le duc de Cambridge. Les deux Britanniques se sont notamment croisés lors d'un dîner de bienfaisance organisé par le mari de Kate Middleton à Windsor, en 2014.

Un fan a en effet rappelé à l'actrice de 53 ans qu'elle a demandé au prince William d'être la parrain de sa fille cadette lors d'une soirée alcoolisée : "Je n'étais pas si ivre, mais assez pour m'arrêter de boire. Il n'était pas tout à fait sobre non plus. Mais pas d'une mauvaise façon, c'était juste très joyeux, s'est-elle souvenue. Vous voyez, j'ai utilisé tous mes amis comme parrains et marraines de mon premier enfant, donc Billy en a onze. Je me suis dit que je pouvais me rattraper avec Nell, qui est arrivée d'un coup et nous n'en avions plus de disponible. J'ai pensé, 'Bon, si je lui donne le prince William ça compensera'."

Malheureusement pour la petite Nell, le futur roi d'Angleterre a décliné cette offre incongrue : "Il a juste dit, 'Vous ne voulez pas de moi comme parrain de votre enfant'. Et je suis partie. Évidemment, ça n'a pas marché." Aujourd'hui, les enfants que partagent Helena Bonham Carter avec son ex-mari Tim Burton sont âgés de 16 et 11 ans. L'actrice et le cinéaste ont annoncé leur divorce à l'amiable en 2014. Depuis, la comédienne a retrouvé l'amour dans les bras d'un jeune écrivain, un certain Rye Dag Holmboe, 32 ans : "Ça a été un peu de magie inattendue dans ma vie", a-t-elle récemment affirmé dans le magazine Harper's Bazaar.