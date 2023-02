Monica Bellucci et Tim Burton en couple : une romance inattendue née en France

Durant plusieurs mois, l'américain de 64 ans et l'italienne de 58 ans se sont fréquentés à l'abri des regards. Sous les projecteurs en cette fin d'année 2022, Monica Bellucci a multiplié les performances et les apparitions, notamment durant le deuxième semestre avec la pièce sur Maria Callas, le documentaire sur Anita Ekberg et le film policier italien Diabolik - Ginko Attacks. Lorsqu'elle était interrogée sur sa vie privée, la mère de Deva et Léonie, nées de son mariage passé avec Vincent Cassel, est restée évasive. Elle est officiellement célibataire depuis sa séparation de l'artiste Nicolas Lefebvre en 2019.

Monica Bellucci et son ex Helena Bonham Carter se sont déjà côtoyées

De son côté, Tim Burton a été en couple avec l'actrice britannique Helena Bonham Carter qu'il avait fait tourner dans La Planète des singes, et devenue mère de ses enfants nés en 2003 puis 2007. Ils ont formé un duo aussi fascinant qu'atypique puisqu'ils ne cachaient pas vivre dans des appartements séparés, avant de mettre fin à leur couple en 2014. On notera que lorsque Monica Bellucci était membre du jury de Cannes en 2006, elle partageait cette mission avec Helena Bonham Carter qui était à l'époque avec Tim Burton. Les deux femmes ont donc déjà eu l'occasion de se côtoyer puisqu'elles avaient la mission délicate et très prenante de départager les films en compétition durant la quinzaine.

Avant l'héroïne de la saga Harry Potter, Tim Burton a été en couple avec le mannequin Lisa Marie, qu'il avait dirigée dans Sleepy Hollow, Ed Wood ou encore Mars Attacks!. Il a été marié en premier lieu à Lena Gieseke une artiste allemande avec qui il est resté marié quatre ans jusqu'en 1991.

Reste à savoir si de l'idylle entre Monica Bellucci et Tim Burton va naître une collaboration cinématographique, le metteur en scène américain pourrait offrir un rôle magnifique à la sublime comédienne, va-t-elle figurer au casting de Beetlejuice 2, actuellement en préparation ? À suivre...

