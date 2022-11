Monica Bellucci fatiguée mais radieuse : rares photos avec ses parents dévoilées, après une intense performance

Monica Bellucci ne serait-elle pas hyperactive ? Maman de deux filles nées de son couple passé avec Vincent Cassel, Deva et Leonie, qui n'arrêtent pas de grandir, l'actrice italienne se consacre plus que jamais à son métier. À Rome pour la promotion du film policier Diabolik - Ginko Attacks et sur le plateau de télévision de Léa Salamé dans Quelle époque! pour parler du documentaire sur Anita Ekberg auquel elle participe, la star était également le 15 novembre à Paris sur la scène du théâtre du Châtelet. C'est là qu'elle s'est glissée dans la peau d'une diva pour Lettres et Mémoires de Maria Callas, des textes établis et mis en scène par Tom Volf.

La fatigue d'une telle prestation ne semble pas se voir sur le visage de la comédienne de 58 ans, difficile de la croire quand elle affirme que sa "beauté biologique n'est plus", tant elle continue d'irradier partout où elle passe. Pour sa performance, elle revient sur l'enfance modeste de Maria Callas à New York aux années de guerre à Athènes, de ses débuts à l'opéra aux sommets d'une carrière planétaire entachée par les scandales et les épreuves personnelles, de l'amour idéalisé pour son mari à sa passion enflammée pour Onassis.

Une prestation qui a été applaudie par des personnalités comme l'animateur et passionné d'histoire Stéphane Bern, pris en photo à la sortie du théâtre, mais aussi par les parents de l'héroïne d'Irréversible. En effet, ils ont été aperçus quittant le spectacle de leur fille, après avoir certainement été impressionnés par le travail de celle-ci, eux qui n'imaginaient pas une telle carrière, entre la France et Hollywood, la mode et le cinéma.

Sa beauté a scellé son destin

Monica Bellucci est en effet la fille unique de Pasquale Bellucci, ancien propriétaire d'une société de transports routiers, et de Brunella Brigant, peintre, née en Ombrie en Italie, à Città di Castello précisément. Si son papa a pu dire que sa fille bébé n'était pas la plus mignonne de l'univers, elle attire rapidement tous les regards en raison de sa beauté hors-norme dès sa jeunesse. Elle est ensuite repérée par Piero Montanucci, coiffeur de métier, qui voit en elle tout le potentiel que le monde entier découvrira après. Étudiante en droit, elle se lance dans le mannequinat pour payer ses études et tout s'emballe. À 19 ans, elle signe son premier contrat pour Elite. La suite, on la connaît et l'on ne peut qu'être impressionné par le fait que, quatre décennies plus tard, elle a autant allié sa beauté à son talent pour durer dans le métier.