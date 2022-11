"Ma beauté biologique n'est plus" : Monica Bellucci se confie sur l'évolution de son physique

Ce samedi 5 novembre, Léa Salamé, toujours accompagnée de Philippe Caverivière et de Christophe Dechavanne, présentait un nouveau numéro de Quelle époque ! sur France 2. Pour ce nouveau rendez-vous, la journaliste de 43 ans recevait Clémentine Autain, le pianiste Sofiane Pamart et aussi Monica Bellucci et Gad Elmaleh. Selon nos confrères de Puremedias, l'émission de ce samedi a réuni 1,12 million de téléspectateurs, soit 12,5% de part de marché.

Monica Bellucci est venue faire la promotion du film documentaire The Girl in the Fourtain d'Antongiulio Panizzo consacré à la vie de l'actrice et mannequin suédoise Anita Ekberg morte en 2015. "Anita Ekberg est arrivée en Italie au moment où les femmes n'avaient encore aucune liberté sociale, en quelque sorte. Et du coup, elle a changé les esprits et elle est arrivée comme une tornade", a-t-elle expliqué au micro d'RTL Soir sur RTL le 2 novembre dernier.

Le temps passe et c'est comme ça

Sur le plateau de Quelle époque ! ce samedi, Monica Bellucci est revenue sur un détail qui l'a concerne en grande partie, sa beauté. Alors qu'elle a 58 ans, l'ex de Vincent Cassel est toujours l'une des plus belles femmes du monde. Face à elle, Léa Salamé a pointé du doigt une phrase prononcée par Monica Bellucci dans laquelle elle dit que "[sa] beauté biologique n'est plus". "Comment vous pouvez dire ça ?", lui a alors demandé l'animatrice. "Le temps passe et c'est comme ça, a répondu l'actrice. Il y a un temps pour tout et il y a une période biologique qui est précise. Après, il y a d'autres choses qui arrivent, on a une distance par rapport aux choses... Moi je pense que c'est très intéressant de voir l'évolution de la vie d'une personne (...) Le temps qui passe est une autre vision de la vie mais qui n'enlève rien à la passion et à l'envie de vivre."

En octobre dernier, lors de la 14e édition du Festival Lumière à Lyon, Monica Bellucci avait accordé un entretien à Brut dans lequel elle a évoqué le rôle du physique dans le monde du cinéma : "Quand je suis arrivée, au début je sentais cet a priori très lié au physique, parce que je venais d'un monde qui n'était pas le monde du cinéma. Mais aujourd'hui, tout ça a même changé", a-t-elle confié.