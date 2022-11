Monica Bellucci dans une robe ultra moulante : sa silhouette de diva sublimée

Monica Bellucci est partout. Dans la peau d'une diva dans Lettres & mémoires de Maria Callas au théâtre du Châtelet à Paris en novembre et héroïne du film documentaire The Girl in the Fourtain consacré à la vie de l'actrice et mannequin suédoise Anita Ekberg, l'actrice italienne multiplie les interventions médiatiques. En France à Lyon au Festival Lumière puis à Paris pour parler de son travail et faire des confidences intimes comme sur sa légendaire beauté, la star de 58 ans était de retour sur ses terres italiennes, à Rome, pour assurer la projection du film Diabolik - Ginko Attacks ! avec l'équipe du film.

Ce long métrage vient également de se dévoiler avec une bande-annonce particulièrement léchée, laissant voir l'ambiance stylée et chic de ce film policier d'action. Dans le rôle d'Altea, Monica Bellucci partage la vedette avec Giacomo Gianniotti (Grey's Anatomy, Avengers) et Miriam Leone (Squadra criminale). Une oeuvre réalisée par Marco et Antonio Manetti comme pour le précédent volet sorti en 2021.



Le premier opus tout simplement baptisé Diabolik est l'adaptation cinématographique de la bande dessinée du même nom créée par Angela et Luciana Giussani, et se concentre sur la première rencontre entre le célèbre voleur et sa partenaire et complice Eva Kant. Ce personnage avait déjà été porté à l'écran, dans Danger : Diabolik ! en 1968, réalisé par le maître Mario Bava. Ce nouvel épisode de l'adaptation des best-sellers des Giussani a été mise en route après le succès du précédent au box office italien. Il avait également raflé 11 nominations aux David di Donatello, cérémonie équivalente des César en Italie.

Un look époustouflant

Pour la projection à Rome ce 11 novembre, la maman de Deva et Leonie a une nouvelle fois fait sensation. Dans une robe longue noire très moulante aux manches longues jouant sur la transparence, Monica Bellucci a affiché sa silhouette divine devant les objectifs. Sculpturale dans cette tenue signée Dolce & Gabbana - dont elle est l'une des précieuses égéries, comme sa fille -, l'ex-femme de Vincent Cassel fait sensation à chacune de ses apparition !