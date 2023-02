Deva Cassel très amoureuse de Luca : la fille de Monica Bellucci câline et tactile avec son bel Italien

Quand on hérite de gènes tels que ceux de Vincent Cassel et Monica Bellucci, on ne reste pas célibataire bien longtemps. Deva Cassel en est la preuve. La jeune femme de 18 ans est en couple depuis plusieurs années maintenant. Mannequin (elle a récemment défilé pour le créateur Jacquemus sous le regard plus que fier de son papa et de sa femme Tina Kunakey), c'est dans le milieu de la mode qu'elle a rencontré l'élu de son coeur. Le garçon se prénomme Luca, est un bel Italien originaire de Milan et semble très accroché à sa belle brune. Pour preuve, les tourtereaux se sont envolés direction New York pour profiter de la Grosse Pomme en amoureux et c'est à pleines dents qu'ils ont croqué la vie !

Visites, balades en bord de fleuve Hudson, séance souvenirs dans des photomatons, arrêt déjeuner pour déguster un bon hot-dog, l'une des spécialités, vue à couper le souffle sur New York et son Empire State Building en haut d'un gratte-ciel voisin et session patinoire... Les amoureux ne se sont pas ennuyés. Mais Vincent Cassel n'était jamais loin. Sur plusieurs clichés, Deva porte en effet une grosse veste bien couvrante sur laquelle est inscrit "La Haine, Jusqu'ici tout va bien 1995" en référence au film culte dans lequel a joué son père au milieu des années 1990.