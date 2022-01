Diaporama Alain Prost amer après son départ d'Alpine : 'Je sentais qu'il y avait beaucoup de jalousie'

1 / 13 Alain Prost amer après son départ d'Alpine : 'Je sentais qu'il y avait beaucoup de jalousie'

2 / 13 Alain Prost - Obsèques de Anthoine Hubert en la cathédrale de Chartres.

3 / 13 Alain Prost - Essais du Grand Prix de Monaco le 22 mai 2021.

4 / 13 Pierre Casiraghi et Alain Prost, récompensé pour l'ensemble de sa carrière, Prix de la légende 2019, durant la soirée des Sportel Awards 2019 au Grimaldi Forum à Monaco le 22 octobre 2019. Les Sportel Awards visent à récompenser les plus belles images de sport de l'année dans le cadre du Sportel qui est un salon international du sport et des médias qui se déroule sur 3 jours en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

5 / 13 Alain Prost, récompensé pour l'ensemble de sa carrière, Prix de la légende 2019, et Didier Deschamps durant la soirée des Sportel Awards 2019 au Grimaldi Forum à Monaco le 22 octobre 2019. Les Sportel Awards visent à récompenser les plus belles images de sport de l'année dans le cadre du Sportel qui est un salon international du sport et des médias qui se déroule sur 3 jours en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

6 / 13 Alain Prost - Avant-première du film "Toute ressemblance..." au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles à Paris, le 25 novembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

7 / 13 Alain Prost, récompensé pour l'ensemble de sa carrière, Prix de la légende 2019, durant la soirée des Sportel Awards 2019 au Grimaldi Forum à Monaco le 22 octobre 2019. Les Sportel Awards visent à récompenser les plus belles images de sport de l'année dans le cadre du Sportel qui est un salon international du sport et des médias qui se déroule sur 3 jours en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

8 / 13 Alain Prost - Essais du Grand Prix de Monaco le 22 mai 2021.

9 / 13 Alain Prost, récompensé pour l'ensemble de sa carrière, Prix de la légende 2019, Pierre Casiraghi et Didier Deschamps durant la soirée des Sportel Awards 2019 au Grimaldi Forum à Monaco le 22 octobre 2019. Les Sportel Awards visent à récompenser les plus belles images de sport de l'année dans le cadre du Sportel qui est un salon international du sport et des médias qui se déroule sur 3 jours en Principauté. © Bruno Bebert/Bestimage

10 / 13 Alain Prost lors des essais hivernaux de Formule 1 au circuit de Montmelo à Barcelone, Espagne, le 27 février 2020. © Federico Basile/Zuma Press/Bestimage

11 / 13 Alain Prost - Avant-première du film "Toute ressemblance..." au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles à Paris, le 25 novembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

12 / 13 Alain Prost (FRA, Renault DP World F1 Team) - F1 - Grand Prix d'Emilie-Romagne 2020 sur le circuit d'Imola, le 31 octobre 2020. © Hoch Zwei via ZUMA Wire / Bestimage