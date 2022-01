Alain Prost amer après son départ d'Alpine : 'Je sentais qu'il y avait beaucoup de jalousie'

Alain Prost fait partie des légendes du sport automobile et après quatre titres de champion du monde des pilotes de Formule 1 dans les années 80 et 90, il a su rester très influent au sein de son sport. L'ancien grand rival d'Ayrton Senna occupait jusqu'à très peu une place importante au sein de l'écurie Alpine, anciennement Renault, qu'il avait intégrée en 2015. Dans un premier temps consultant et ambassadeur, il était devenu directeur non-exécutif en janvier 2019.

L'ancien pilote de 66 ans quitte donc ses fonctions et visiblement la pilule a du mal à passer si l'on écoute ses paroles dans une interview accordée à L'Équipe quelques heures après l'annonce. S'il semble très déçu de devoir quitter l'écurie française, il dresse néanmoins un tableau peu flatteur de son fonctionnement... "Je n'étais plus impliqué dans les décisions, parfois je ne les partageais pas, même pas du tout, mais je devais continuer de véhiculer la parole officielle", balance-t-il, avant de lâcher un exemple assez parlant : "Même en tant que membre du conseil d'administration, je découvrais certaines décisions à la dernière minute. On peut ne pas être écouté, mais être au moins averti à temps. C'est une question de respect".

Il y a une vraie volonté de mettre à l'écart beaucoup de monde

Si l'on sent l'amertume dans les propos d'Alain Prost, il semble donc que l'histoire d'amour entre la légende du sport français et Alpine soit belle et bien révolue. "Les relations se sont de plus en plus compliquées, je sentais qu'il y avait beaucoup de jalousie", synthétise-t-il. Et il y a un homme dans le viseur du grand copain de Didier Deschamps, le patron d'Alpine, Laurent Rossi. "La volonté de Laurent Rossi, c'est d'être seul, de ne pas être pollué par qui que ce soit. Il m'a d'ailleurs dit lui-même qu'il n'avait plus besoin de conseiller", révèle-t-il au quotidien sportif avant de lancer un dernier tacle : "Il y a une vraie volonté de mettre à l'écart beaucoup de monde. Laurent Rossi veut toute la lumière". Ambiance...

Retrouvez l'interview d'Alain Prost en intégralité sur le site de L'Équipe.