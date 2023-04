Diaporama : Albert de Monaco, la main à la pâte : look inattendu pour le prince, jogging et baskets de circonstances !

1 / 24 Albert de Monaco, la main à la pâte : look inattendu pour le prince, jogging et baskets de circonstances !

2 / 24 Le prince Albert a démarré la semaine par une marche particulière Exclusif - Le prince Albert II de Monaco - Le prince Albert II de Monaco participe à l'opération Olympians Clean Up de l'Association Monégasque des Athlètes Olympiques (AMAO). quelques courageux collégiens se sont levés plus tôt pour une marche bien matinale afin de rejoindre la Première marche de "l'Olympians Clean Up" qui consistait à marcher à pieds de la Place du Palais jusqu'à la Tête de Chien tout en ramassant un maximum de déchets sur son chemin. Le Prince Souverain a pris part à cette opération ainsi que des élèves des collèges Charles III de Monaco et Bellevue de Beausoleil. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

3 / 24 Le Souverain a pris part à l'opération Olympian Clean Up avec des élus et des élèves de collèges voisins Exclusif - Le prince Albert II de Monaco et les volontaires devant le palais princier - Le prince Albert II de Monaco participe à l'opération Olympians Clean Up de l'Association Monégasque des Athlètes Olympiques (AMAO) le 2 avril 2023. quelques courageux collégiens se sont levés plus tôt pour une marche bien matinale afin de rejoindre la Première marche de "l'Olympians Clean Up" qui consistait à marcher à pieds de la Place du Palais jusqu'à la Tête de Chien tout en ramassant un maximum de déchets sur son chemin. Le Prince Souverain a pris part à cette opération ainsi que des élèves des collèges Charles III de Monaco et Bellevue de Beausoleil. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

4 / 24 L'événement consistait à relier la place du palais de Monaco à la Turbie tout en ramassant les déchets trouvés sur la route Exclusif - Le prince Albert II de Monaco, Jeremy Bottin - Le prince Albert II de Monaco participe à l'opération Olympians Clean Up de l'Association Monégasque des Athlètes Olympiques (AMAO) le 2 avril 2023. quelques courageux collégiens se sont levés plus tôt pour une marche bien matinale afin de rejoindre la Première marche de "l'Olympians Clean Up" qui consistait à marcher à pieds de la Place du Palais jusqu'à la Tête de Chien tout en ramassant un maximum de déchets sur son chemin. Le Prince Souverain a pris part à cette opération ainsi que des élèves des collèges Charles III de Monaco et Bellevue de Beausoleil. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

5 / 24 Une belle initiative à laquelle le prince Albert a pris part avec beaucoup d'enthousiasme Exclusif - Le prince Albert II de Monaco - Le prince Albert II de Monaco participe à l'opération Olympians Clean Up de l'Association Monégasque des Athlètes Olympiques (AMAO) le 2 avril 2023. quelques courageux collégiens se sont levés plus tôt pour une marche bien matinale afin de rejoindre la Première marche de "l'Olympians Clean Up" qui consistait à marcher à pieds de la Place du Palais jusqu'à la Tête de Chien tout en ramassant un maximum de déchets sur son chemin. Le Prince Souverain a pris part à cette opération ainsi que des élèves des collèges Charles III de Monaco et Bellevue de Beausoleil. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

6 / 24 Et la mission fut plus que réussie puisque 15 kilos de déchets ont été ramassés ! Exclusif - Le prince Albert II de Monaco - Le prince Albert II de Monaco participe à l'opération Olympians Clean Up de l'Association Monégasque des Athlètes Olympiques (AMAO) le 2 avril 2023. quelques courageux collégiens se sont levés plus tôt pour une marche bien matinale afin de rejoindre la Première marche de "l'Olympians Clean Up" qui consistait à marcher à pieds de la Place du Palais jusqu'à la Tête de Chien tout en ramassant un maximum de déchets sur son chemin. Le Prince Souverain a pris part à cette opération ainsi que des élèves des collèges Charles III de Monaco et Bellevue de Beausoleil. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

7 / 24 En fervent défenseur de l'environnement, il était important pour lui de montrer l'exemple Exclusif - Le prince Albert II de Monaco, Jeremy Bottin - Le prince Albert II de Monaco participe à l'opération Olympians Clean Up de l'Association Monégasque des Athlètes Olympiques (AMAO) le 2 avril 2023. quelques courageux collégiens se sont levés plus tôt pour une marche bien matinale afin de rejoindre la Première marche de "l'Olympians Clean Up" qui consistait à marcher à pieds de la Place du Palais jusqu'à la Tête de Chien tout en ramassant un maximum de déchets sur son chemin. Le Prince Souverain a pris part à cette opération ainsi que des élèves des collèges Charles III de Monaco et Bellevue de Beausoleil. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

