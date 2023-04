Albert de Monaco, la main à la pâte : look inattendu pour le prince, jogging et baskets de circonstances !

Hors de question pour Albert de Monaco de s'enfermer derrière les portes du palais princier. Encore moins quand il s'agit d'environnement. Très à cheval sur la protection de la planète et plus qu'à l'écoute des initiatives lancées dans le domaine, le prince Albert de Monaco n'est pas du genre à se tourner les pouces en observant les autres tenter de sauver la planète. Le mari de Charlène fait mieux, il agit ! Et ce fut le cas ce lundi 3 avril sur le Rocher.

Comme dévoilé dans les posts Facebook et Instagram, le papa de Gabriella et Jacques, 8 ans, a troqué son traditionnel costume cravate pour une tenue bien plus décontractée. En jogging, tee-shirt, casquette et baskets, sac poubelle à la main et gants, le Souverain s'est joint à la 2e édition de l'Olympian Clean Up, une marche organisée par l'Association Monégasque des Athlètes Olympiques, qui consiste à ramasser sur le trajet un maximum de déchets jetés sur la voie publique. Le prince Albert n'était pas seul. C'est entouré d'anciens et d'actuels sportifs olympiques monégasques, d'élèves du Collège Charles III et du Collège Bellevue de Beausoleil et de Gérard Spinelli et Jean-Jacques Raffaele, maires respectifs de Beausoleil et de la Turbie, qu'il a pris part à l'aventure.