Albert II de Monaco va t-il chercher ses enfants Jacques et Gabriella à l'école ? Sa réponse sans équivoque

Le prince Albert de Monaco est très proche de ses enfants, Jacques et Gabriella. Il a d'ailleurs été très présent au moment où Charlène a déserté le domicile familial pendant six mois à cause d'une grave infection de la sphère ORL alors qu'elle était partie en Afrique du Sud. Le dimanche 2 avril 2023, le prince Albert II a parlé de son quotidien de père de famille aux journalistes de beIN Sports. Entre deux questions au sujet de sa vie privée, le souverain du Rocher a parlé de la relation qu'il entretient avec Jacques et Gabriella. L'occasion pour les téléspectateurs d'apprendre que c'est lui qui les emmènent à l'école, chaque matin. "Je les emmène à l'école, plus que je ne vais les chercher", a révélé le mari de Charlène. Ce dernier a précisé que les jumeaux n'avaient pas toujours droit à un petit goûter à la sortie des classes.

"Est-ce que vous allez chercher vos enfants à l'école avec un goûter ?", a demandé la journaliste Clara Paban au prince Albert II. Ce à quoi il a répondu : "Pas avec un goûter, mais je vais les chercher. Je les emmène plus que je ne vais les chercher". Une affirmation qu'il avait déjà formulée à Gala le 30 mars 2023. "Ils sont surtout heureux lorsque je leur fais la surprise d'aller les chercher l'après-midi. Ils sont très fusionnels, très proches l'un de l'autre. Il faut les entourer, leur créer un environnement joyeux, faire en sorte que tout se passe bien pour eux", avait-il fait savoir.