Charlène et Albert de Monaco bientôt divorcés ? Le couple, agacé, tape du poing sur la table

Ce n'est pas parce qu'on mène la vie de château (ou plutôt de palais) que l'existence est douce et sans tracas. En épousant le prince Albert de Monaco à l'été 2011, Charlène Wittstock a accepté les inconvénients qui vont avec. Parmi eux, la vie sous le feu des projecteurs. Qui dit vie publique dit souvent rumeurs et spéculations. Ça n'a pas loupé pour le couple. Depuis plusieurs années, le mariage de Charlène et d'Albert semble en danger, malgré la naissance de leurs jumeaux Gabriella et Jacques en 2014 et les sorties du couple, complice et amoureux. Une nouvelle rumeur a récemment fait son apparition, annonçant les tourtereaux en plein divorce. La fois de trop.

Non, Charlène et Albert ne sont pas près de divorcer. Les époux ont répondu à la fausse information dévoilée par un magazine par le biais de leur porte-parole : "Ils démentent fermement les rumeurs colportées, apprend-on dans des propos rapportés par le Daily Mail. Ignorez cet article fondé sur des mensonges." Tout va mieux dans le meilleur des mondes pour Charlène et Albert de Monaco, n'en déplaise aux détracteurs qui préféreraient visiblement les voir se déchirer.

Ce n'est pas la première fois que le prince Albert se retrouve contraint de commenter de telles spéculations. Il y a quelques mois déjà, le couple, séparé par des milliers de kilomètres en raison de l'état de santé fragile de la princesse Charlène, était annoncé au bord du divorce. Le Souverain avait démenti, la princesse une fois de retour sur le Rocher aussi : "Je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, mon couple. Comme tout un chacun, nous sommes des êtres humains et comme tout être humain nous avons des émotions, des fragilités, seulement notre famille est médiatiquement exposée et la moindre faiblesse est relayée" déclarait-elle à Nice Matin.

Albert et Charlène, plus soudés que jamais

Face à la maladie, Albert et Charlène ont fait front. Et malgré la distance, le prince a toujours été là pour sa princesse : "Albert m'a énormément soutenue. Et il a tout fait pour me protéger et protéger nos enfants." Pour sa famille, Albert sort les griffes et il est prêt à dégainer son arme redoutable pour faire taire toutes les mauvaises langues : l'amour. Depuis que Charlène est officiellement de retour en principauté, les tourtereaux ne se sont jamais montrés aussi bien ensemble. C'est en tout cas ce que l'on ressent quand on les voit l'un à côté de l'autre ces derniers temps. La meilleure des réponses qui soit finalement !