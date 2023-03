Diaporama : Charlène et Albert de Monaco bientôt divorcés ? Le couple, agacé, tape du poing sur la table

1 / 18 Charlène et Albert de Monaco bientôt divorcés ? Le couple, agacé, tape du poing sur la table

C'est ce qu'avance "Royauté", magazine français

Mais visés depuis plusieurs mois par des rumeurs de rupture, Albert et Charlène ont choisi de répliquer fermement cette fois-ci

Par le biais de leur porte-parole, Albert et Charlène ont démenti "fermement les rumeurs colportées" : "Ignorez cet article fondé sur des mensonges." La Princesse Charlene de Monaco, le prince héréditaire Jacques, la princesse Gabriella et le prince Albert II de Monaco durant le traditionnel Pique-nique des monégasques au parc princesse Antoinette à Monaco le 6 septembre 2019.

