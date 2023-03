Charlène de Monaco sculpturale et scintillante en robe à sequins au côté d'Albert, la princesse subjugue

La princesse Charlène a le coeur sur la main. Surtout quand il s'agit de défendre des causes qui lui sont chères comme celle des femmes. Ce vendredi 24 mars, l'ancienne nageuse était accompagnée de son mari Albert de Monaco pour assister à la 11eme édition du prix "Monte-Carlo - Femme de l'année", à l'hotel Hermitage à Monaco. Telle une vision, Charlène est apparue dans une magnifique robe grise scintillante aussi éblouissante que le sourire qu'elle a affiché tout au long de l'événement.

La remise de prix a été créée par Cinzia Sgambati-Colman, une femme d'affaire mêlant travail, vie de famille et maritale et qui sait ô combien il est difficile de trouver un équilibre entre toutes ces casquettes que la plupart des femmes multiplient. Le Prix est un hommage à ces femmes qui, en assumant un ou l'autre de ces rôles, sont parvenues à réaliser quelque chose de spécial qui a marqué leur vie ou celle des autres. Plusieurs lauréates ont été récompensées : Manilla di Gioovanni, pour le Prix Monte-Carlo Femme 2023, Leanne Roberts, pour le Prix Special et le professeur Zimi Sawacha, pour le Prix Monte-Carlo Femme de l'Année 2023 que Charlène de Monaco lui a remis en main propre sous le regard fier du prince Albert. Une apparition canon qui a mis tout le monde d'accord.

Charlène et Albert plus soudés que jamais

A l'aube de leur 12ème anniversaire de mariage, les parents de Jacques et Gabriella (8 ans) ne veulent plus se laisser faire. Le couple, toujours très amoureux depuis sa rencontre lors d'une compétition sportive à Monaco, a décidé de contrer les mauvaises rumeurs qui circulaient à son sujet. C'est ainsi qu'ils ont démenti, par le biais de leur porte-parole, celles qui les annonçaient récemment en pleine procédure de divorce : "Ils démentent fermement les rumeurs colportées. Ignorez cet article fondé sur des mensonges" pouvait-on lire dans le message de leur service de presse. Tout va donc pour le mieux entre Albert et Charlène. D'ailleurs, s'il y a une femme qui mérite un prix d'honneur aux yeux du prince héritier, c'est bien sa magnifique épouse.