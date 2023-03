Albert de Monaco : Première Saint-Patrick en musique avec Jacques et Gabriella, captivés et sages à ses côtés

Des jumeaux très scrutés

A People, Albert de Monaco avait révélé que si la petite Gabriella semble parfois prendre le dessus sur son frère, celui-ci a désormais affirmé son caractère. "Elle a toujours cette petite étincelle espiègle dans les yeux. Elle a sa propre personnalité et fait parfois des choses que, vous savez, elle essaiera d'utiliser contre son frère pour lui attirer des ennuis. [...] Jacques lui tient tête maintenant, et quand il en a assez, il dit 'Non !' Il n'est donc pas écrasé par sa forte personnalité", avait-il notamment raconté.

Avant de se confier sur le fait qu'il emmène désormais ses enfants pour de nombreux événements officiels de la Principauté. Une nouvelle habitude qui peut parfois les gêner, surtout son espiègle fille : "Gabriella peut parfois se sentir un peu mal à l'aise avec trop de gens. Je le vois." Jacques, en revanche, lui parait plus à l'aise : "Jacques parle plus et s'engage plus". Quoiqu'il en soit, tous les deux semblent prendre leur rôle très au sérieux !